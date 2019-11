Condenas perpetuas a militares del Batallón 601

| Publicado en Edición Impresa

El Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a cuatro de los cinco ex jefes militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell, juzgados por dos homicidios y por la privación ilegal de la libertad y tormentos aplicados a una niña de doce años. Los jueces, en tanto, absolvieron a los cinco ex militares del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un niño de diez años y su hermana de 18 meses, ambos hermanos de la menor de 12 años.

El TOF 2 leyó ayer el veredicto condenatorio para el ex subjefe del batallón, Carlos Alberto Bazán (78); los ex oficiales de Inteligencia, Francisco Ángel Fleba (67); de Operaciones, Eduardo Arturo Laciar (76) y el ex jefe de la Compañía B, Daniel Leonardo Lucero (67), a quienes impuso la pena de prisión perpetua.