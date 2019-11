Un tiro por elevación de la Brujita a Maradona

| Publicado en Edición Impresa

Juan Sebastián Verón destacó a Retegui (“se preguntaban por qué lo trajimos y definió un clásico), valoró a Gabriel Milito (“tiene una capacidad enorme de explicar el fútbol”), reconoció a Marcelo Gallardo (“no deja de sorprender”, en una entrevista con la Oral Deportiva en la que también se refirió a Maradona: “Está encontrando dificultades en el equipo, no por él, sino que por el andar no tan bueno que venía teniendo el equipo".

"Pueden pasar dos cosas: romper la inercia o que la inercia te arrastre. Le está costando encontrarle la vuelta”, agregó.

Pero además, se refirió a las discusiones que existieron dentro de la cancha en el Clásico que pasó y que tuvieron como protagonistas al mismo Diego, G. Fernández, Mariano Andújar, Lucas Licht y Horacio Tijanovich. Para la Bruja, cuando hay estos entredichos, los entrenadores no deben mezclarse con los encontronazos de los futbolistas.

"El tema de las discusiones en la cancha, si hay un límite, quedan ahí, aunque siempre es bueno evitarlas. Yo no me puedo poner a discutir con un jugador porque cada uno tiene que respetar su lugar".

Y más adelante se refirió la rol que debe cumplir un técnico cuando suceden estas cosas: "El jugador es el jugador, el técnico es el técnico y el dirigente el dirigente. Si un jugador discute con otro, que se arreglen ellos. Si se mezclan las cosas, sale lo que sale y no está bueno".

En tanto, sobre el triunfo contra Gimnasia, opinó que "pudimos aprovechar la que tuvimos. El fútbol son resultados y lo vemos en el fútbol argentino y en el del exterior también. Veíamos una gran respuesta del plantel, a pesar que los resultados no eran los mejores. Si no hay empatía con el técnico ahí es cuando tenes que cambiar, pero no veía eso.