Ultiman detalles para la fiesta del regreso a Uno

En Estudiantes se sigue trabajando para que las fiestas del 9 y 10 de noviembre tengan la mayor presencia de invitados posible, sobre todo aquellos que están relacionados con la vida futbolística del Club. Todos ellos aseguraron ponerse los pantalones cortos para jugar al menos unos minutos en el partido exhibición.

La lista de invitados se sigue incrementando día a día. Son muchos los que viven en La Plata y zonas de influencia, pero varios arriban desde otras ciudades y hasta de países de Sudamérica y el mundo. Por eso los encargados están trabajando para que la logística esté a la altura del evento: hoteles y traslados.

De los más veteranos estarán Orestes Omar Rey, de 90 años, que jugó en la década del ‘50. En edad sólo será superado por Miguel Ignomiriello, con 92 pirulos y una energía contagiosa. También se sumarán Rubén Koroch y todos los campeones de América y del Mundo, como Alberto Poletti, Juan Ramón Verón, Marcos Conigliaro, Eduardo Flores, Gabriel Flores y Carlos Pachamé, lo mismo que familiares de Oscar Malbernat, Osvaldo Zubeldía, Eduardo Manera, Felipe Ribaudo, Marcos Echecopar, Tato Medina. Hasta último momento se esperará por la presencia de Carlos Salvador Bilardo, quien tiene preparado un segmento especial en la fiesta y, dicen, es una de las mayores sorpresas de la noche. Por un tema de salud no podrá asistir Raúl Madero pero sí familiares cercanos.

También tendrán una participación especial los bicampeones 1982/83. Confirmaron presencia Juan Carlos Delménico, Luis Islas, Julián Camino, Claudio Gugnali, Rubén Agüero, Abel Herrera, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce, Alejandro Sabella, Miguel Gette, Sergio Gurrieri, Guillermo Trama, Hugo Gottardi y otros más.

Del mismo modo habrá varias presencias relacionadas a la década del ‘80-’90, caso Jorge Battaglia Méndez, Marcelo Yorno, Daniel Peinado, Roberto Trotta, Leandro Testa, Felix Torres, Pablo Erbín, Martín Fúriga, Martín Mazzucco, Mauricio Piersimone, Nicolás Tauber, Luciano Galletti, Marcos Gelabert y Ernesto “Tecla” Farías, entre muchísimos más. Martín Palermo avisó que no podrá asistir ya que se encuentra trabajando en México.

Entre los entrenadores, ya avisaron que estarán Mauricio Pellegrino, Daniel Córdoba, Roberto Sensini, Francisco Ferraro. Al mismo tiempo se lo espera al DT de la Selección, Lionel Scaloni, ex jugador de la institución.

De los campeones del Clausura 2006 y América 2009 dirán presente Marcos Angeleri (si la agenda con Argentinos se lo permite), Leandro Benítez, Diego Galván, Mauro Boselli (el 10/11, porque el 9/11 juega con Corinthians), Damián Albil, Ezequiel Maggiolo, José Luis Calderón, Leandro Desábato, Rodrigo Braña, Ramón Lentini, Agustín Alayes, Mariano Andújar y Gastón Fernández. Enzo Pérez estará presente siempre y cuando se lo permita la agenda de River. En tanto, es muy probable que Marcos Rojo se tome un vuelo directo Londres-Buenos Aires para estar en una de las presentaciones.

Los jugadores que fueron transferidos recientemente, caso Gerónimo Rulli, Joaquín Correa, Guido Carrillo, Juan Foyth, Jonathan Silva y Santiago Ascacibar no podrán estar ya que se encuentran en sus ligas europeas.

Quien todavía no confirmó es Claudio Tapia, quien para esa fecha se encontrará en Europa en una gira vinculada con la AFA. En caso de no poder llegar, prometió estar en la primera fecha que el equipo juegue como local, el 1ro de diciembre contra Atlético Tucumán. No obstante habrá una fuerte presencia de la casa madre del fútbol argentino y la mayoría de los presidentes de clubes de primera y ascenso.

Los invitados ocuparán diferentes sectores del estadio en las plateas de 115 y calle 1, lo mismo que en los palcos superiores en la tribuna de 57. Pero los ex jugadores que serán parte del espectáculo futbolístico, se instalarán en unas tribunas tubulares de aluminio que fueron colocadas a finales de la semana pasada, para la mejor utilización del espacio. Estas se ubican en los laterales del campo de juego, en el sector de cemento que una vez realizadas las inauguraciones serán tapados con césped artificial.

Tal como ya se informó oportunamente, las dos fechas de inauguración del nuevo estadio de Estudiantes serán los sábados 9 y domingo 10. En la primera jornada el show musical estará a cargo de Diego Torres y la Bomba de Tiempo, mientras que la segunda será animada por Auténticos Decadentes y la Bomba de Tiempo otra vez. Los dos días habrá partidos de fútbol exhibición (todavía no se definió la cantidad de equipos que jugarán o bien dos solos con varias modificaciones), varios videos y sorpresas para toda la familia. Además, hay muchas actividades que todavía no fueron dadas a conocer.

La primera función ya tiene sus entradas agotadas, pero todavía queda un remanente de localidades que se venden en la Sede social o en el sitio online Tu Entrada. Los valores arrancan desde los 900 pesos para los socios.

En tanto, el viernes se realizará una caminata desde el estadio Ciudad de La Plata hasta 57 y 1, que irá recorriendo diferentes sectores. A la medianoche habrá un show gratuito de Estelares.