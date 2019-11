El Beto Márcico, una trituradora: lo que dijo de Alfaro y los jugadores de Boca

Alberto Marcico salió con los tapones de punta contra la actualidad futbolística de Boca, reprobando la actuación de Gustavo Alfaro como DT y criticando la actuación de los futbolistas.

"Boca no tiene equipo titular hoy. No tiene un plantel rico. En el medio y adelante le faltan jugadores", empezó diciendo durante una entrevista periodística por un canal deportivo.

Pero también dedicó críticas para el plantel: "Hay jugadores que tienen jerarquía y otros que no, que les falta. Necesitan el acompañamiento de un buen equipo. Hubo partidos que Boca jugó muy mal y otros que ganó contra rivales que lo hicieron muy mal", sentenció.

Sobre Gustavo Alfaro opinó: "No me gusta. Después de 10 meses no encontró el equipo titular. Hay jugadores que podrían haber tenido un rendimiento más alto. Futbolísticamente, no dio el paso adelante. No quiero que siga".

Y terminó: "Hoy no tengo ningún técnico. Hay que ver, pero antes de eso hay que conseguir jugadores. A Boca le faltan seis o siete jugadores. Tampoco estoy de acuerdo con que el entrenador elija todos los jugadores. Yo me ilusioné con De Rossi y jugó un solo partido. El rol del manager tiene que ser mucho más importante", advirtió.