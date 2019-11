Sobrero insultó a Macri, criticó a Alberto Fernández y cuestionó a la conducción de la CGT

El dirigente ferroviario dijo que la central obrera "mira para otro lado", al Presidente lo tildó de "hijo de puta" y sobre el mandatario electo aseguró que "ya me desilusionó"

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén 'Pollo' Sobrero, cuestionó en muy duros términos al presidente Mauricio Macri, dijo que Alberto Fernández está armando un gabinete "menemista" y acusó a la CGT de "mirar para otro lado".

En declaraciones a la prensa, el dirigente ferroviario se descargó con toda la furia contra el mandatario al que llegó a calificar de "hijo de puta". "El vino a hacer esto, la gente que lo rodea a él siempre ganó, nunca pasó hambre. ¿Qué puede saber Macri de que un pibe no puede comer? No entienden nada y vino a gobernar para su clase", lanzó.

Pero las críticas no fueron solo para Macri, sino también para Alberto Fernández y la conducción de la CGT. Del presidente electo dijo que "ya me desilusionó", apuntando a que los nombres que suenan para acompañarlo en el inicio de la gestión son "menemistas". Además, consideró que "la transición la están aprovechando para meternos todo el ajuste que tienen que hacer", y en ese sentido cuestionó el papel de Alberto Fernández: "no puede ser que todos los días haya aumentos y Alberto no diga "che, paren un poco la moto". Se preocupa pero no tanto por las reservas. ¿Cómo hacés para gobernar sin reservas?".

"La transición es una guerra contra los laburantes y la clase media. Desde las PASO para acá hemos perdido un 15% por la primera devaluación y en estos días por el aumento de las tarifas, sin discusión de lo salarial", fustigó Sobrero.

Sobre la CGT, dijo que la conducción "mira para otro lado, como si ellos no tendrían nada que decir y son responsables de lo que pasó, si no Macri no hubiese podido llegar hasta acá". "El acompañamiento de la CGT al gobierno de Macri nos hizo daño", agregó.