“La realidad no cambia mágicamente en diciembre”, dijo Alberto en México

Fue recibido por el presidente mexicano Andrés López Obrador en su primer viaje internacional como presidente electo. Luego brindó una conferencia de prensa y se refirió a las restricciones cambiarias y a la política tarifaria

En su primera gira internacional como presidente electo, Alberto Fernández buscó enviar ayer una señal a los mercados al asegurar que la “realidad económica” argentina no cambiará “mágicamente” después de que asuma su mandato el próximo diez de diciembre, en referencia a los controles cambiarios implementados en las últimas semanas para contener el precio del dólar. En tanto, volvió a afirmar que se debe “desdolarizar” los servicios, aunque no especificó si dispondrá o no de un congelamiento de las tarifas una vez que llegue a la presidencia.

“El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día cambia un gobierno, no la realidad económica”. Con esas palabras, Fernández respondió cuando le preguntaron si durante su gobierno se mantendrán los controles de cambio impuestos a partir de la derrota electoral del 27 de octubre por Mauricio Macri.

Fernández brindó ayer por la tarde una conferencia de prensa en el Palacio Nacional al término de su reunión bilateral con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se trató de un almuerzo en el Palacio Nacional de Gobierno del Distrito Federal, al que asistió junto a una comitiva que integró, entre otros, Felipe Solá, quien sería el Canciller de su futuro gobierno.

Tras la conferencia, por la noche, el futuro presidente participó de una cena organizada por la Oficina de Presidencia de México junto al empresario multimillonario Carlos Slim y otros hombres de negocios de ese país.

Ante la prensa, Fernández afirmó que el presidente mexicano le prometió su apoyo en “todo lo que necesite la Argentina”. Y agregó: “Es un gran punto de arranque. Me voy muy contento porque tenemos muchas cosas en común” con López Obrador. (Ver aparte)

cepo y tarifas

En relación al panorama local, Fernández dio a entender que el cepo al dólar continuará durante los primeros meses de su gobierno.

“El 10 de diciembre cambia el gobierno, no cambia la realidad económica. Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares”, dijo y agregó que en todo caso recién en esa fecha sabrán con seguridad cuántas reservas quedan en el Banco Central.

Además, señaló que las “tarifas se inscriben dentro de una política económica” y que “Argentina no puede tener las tarifas dolarizadas cuando el resto de la economía no lo está”.

El presidente electo no confirmó si habrá un congelamiento de tarifas pero adelantó que “todos y todas deberán hacer un esfuerzo, cuando digo todas me refiero a las empresas energéticas”.

En tanto, Fernández sostuvo que “hace cuatro años que las inversiones prácticamente en Argentina están anuladas”, por lo que “hay una gran oportunidad para quien quiera invertir en la Argentina”.

“Queremos darle tranquilidad y garantía al que invierte de que puede invertir con confianza y en un escenario cierto, que no anda variando”, destacó en la conferencia de prensa que brindó tras el encuentro con López Obrador.

relación con estados unidos y comunicación con trump

En otro pasaje de la conferencia, Fernández se refirió a la relación con Estados Unidos y dijo que aspira a tener “un vínculo muy bueno” con ese país, lo que implicaría que “los dos” se respeten.

En ese marco, reconoció que “tuvo una buena charla con el presidente (Donald) Trump”, de quién valoró la disposición para “ayudarnos en esta etapa”.

El que también hizo referencia al tema fue el posible futuro Canciller Felipe Solá, quien acompañó a Fernández y planteó ayer desde México que la Argentina no cambiará su posición sobre Venezuela en el marco de las negociaciones que mantendrá con los Estados Unidos y otras potencias para renegociar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.

“Hay que llegar a elecciones en Venezuela en forma concertada y con control internacional; todo el control internacional que sea necesario y sin proscribir a nadie”, aseguró Solá en declaraciones a la prensa.