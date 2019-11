Falta un año para que salga pero los fans de los videojuegos ya están locos por la PlayStation 5

Los “chiches” que se incorporan y los nuevos títulos que están en carpeta. Además, se podrían usar versiones para PS4

| Publicado en Edición Impresa

God of war

Days Gone 2

Para los fanáticos de la consola de juegos más famosa, 2020 será un año clave. Es que Sony confirmó el lanzamiento de la PlayStation 5, con fecha tentativa para el último trimestre de ese año, y si bien todavía no se conocen todos los detalles sobre como será, sí se sabe que tendrá “chiches” tecnológicos de última generación.

Algunos adelantos, por ejemplo, hablan de tecnología háptica en los mandos de control, un asistente de voz y una nueva unidad de estado sólido (SSD). Otra de las certezas es que saldrá un poco cara, y por eso hay todavía margen de un año para ir ahorrando.

Según señaló hace poco Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, “uno de nuestros objetivos con la próxima generación es profundizar la sensación de inmersión cuando se juega, y tuvimos la oportunidad con nuestro nuevo controlador de volver a imaginar qué puede aportar el sentido del tacto a esa inmersión”.

O sea que la idea de los diseñadores de la nueva consola es darle lugar a los sentidos, es decir que chocar una pared con un auto no sea lo mismo que patear una pelota de fútbol. Las sensaciones, entonces, serán distintas. ¿Cómo se logra esto?

Los desarrolladores de Sony dicen que lo harán con cambios en el joystick “Dual Shock”. Uno de ellos es el feedback háptico, que sustituirá a la tecnología de vibración que acompañaba a anteriores versiones de la consola. Según Sony, la tecnología háptica permite generar una respuesta mucho más amplia y que haga vibrar al jugador.

Según se adelantó, el joystick de la PS5 integrará unos “gatillos adaptativos” que se incluirán en los L2 y R2 y que los desarrolladores podrán programar para que, según la resistencia del gatillo, se puedan “sentir” de forma táctil cosas que ocurran en el juego, como tensar un arco o acelerar el vehículo en un terreno rocoso.

Además, la consola sumará un disco de estado sólido, memoria que permitirá un menor tiempo de acceso y de latencia. También, la conexión del Dual Shock será a través del puerto USB-C.

¿JUEGOS NUEVOS O JUEGOS VIEJOS?

Teniendo en cuenta que la PS4 salió hace seis años, los jugadores esperan que la PS5 sea retrocompatible con títulos de la PS4 y PlayStation VR, a fin de que el lanzamiento no sea mezquino.

No obstante, se sabe que hay desarrolladoras que se encuentran trabajando en los juegos de la próxima generación, como el caso de Guerrilla Games, productora del Horizon: Zero Down, que ya tendría un juego en camino.

Otro de los juegos que tiene más posibilidades de salir junto a la PS5 es el Gran Turismo 7. Este título, que llegaría con exclusividad para la nueva consola, es un baluarte que acompañó a las distintas consolas de Sony a lo largo de los años. El CEO de la empresa encargada del juego, Kazunori Yamauchi, ya adelantó que el próximo título a crear será una combinación del pasado, presente y futuro, “una forma completa de Gran Turismo”.

De todos modos, es difícil pensar que Sony no esté desarrollando un nuevo God of War para que salga junto a su nueva consola. Actualmente existen ofertas de trabajo publicadas por Sony Santa Mónica, las cuales tienen como requisito conocer acerca de la saga God of War y tener experiencia con plataformas de la siguiente generación.

Todo apunta que GOD 2 está en camino y se podrá disfrutar de más historias de Kratos y Atreus para la alegría del público. Cabe destacar que el Game Of The Year de 2018 fue para la edición anterior de la franquicia.

En otro orden, entre las novedades que podrían llegar junto a la PS5, hay una que hará ruido. Es lo que ya llaman “ Play Station Assist”, un asistente de voz con inteligencia virtual que proporcionará sugerencias para lograr un mejor desempeño.

Pero también habría mejoras en los efectos. Mark Cerny, uno de los arquitectos de la PS5, anticipó que la consola haría uso de una memoria SSD, y que aprovecharían la tecnología ray-tracing (trazado de rayos) con aceleración de GPU, que permite deducir a tiempo real la localización de reincidencia de la luz para garantizar que los reflejos y los efectos lumínicos sean precisos y realistas. En definitiva, la tecnología continúa avanzando y para los amantes de los videojuegos se trata de un momento único. Por ahora, sólo es cuestión de jugar, y de esperar por la 5.

500 dólares. Si bien nada hay confirmado, se puede estimar que la PS5 tendrá ese precio en EE UU. El monto sería mayor para adquirirla en nuestro país. dólares. Si bien nada hay confirmado, se puede estimar que la PS5 tendrá ese precio en EE UU. El monto sería mayor para adquirirla en nuestro país.

4K de resolución. La PS5 seguiría apostando por los juegos físicos y los digitales. Incluirá una unidad con soporte de discos 4K Ultra HD Blu-ray. de resolución. La PS5 seguiría apostando por los juegos físicos y los digitales. Incluirá una unidad con soporte de discos 4K Ultra HD Blu-ray.

96,8 millones de unidades vendió Sony en todo el mundo de la PS4, que fue lanzada en noviembre de 2013. La compañía busca llegar a los 100 millones. millones de unidades vendió Sony en todo el mundo de la PS4, que fue lanzada en noviembre de 2013. La compañía busca llegar a los 100 millones.