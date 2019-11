Visto y oído

Las radios que escuchaba Alberto

El viaje a México del electo presidente, Alberto Fernández, no tuvo el ritmo acelerado de la campaña electoral, y le sirvió a los periodistas que cubrieron su visita a la capital de este país para conversar con él sobre temas que están fuera de la agenda política. En una de las charlas, le preguntaron a Fernández que radios escuchaba a la mañana. Y reveló que, cuando no era candidato, le gustaba escuchar - entre otras- Radio con Vos, sobre todo los programas del platense Ernesto Tenembaum y de Reynaldo Sietecase. Pero que también sintonizaba Futurock, especialmente El Hecho Maldito, del periodista Juan Agosto, de posiciones muy críticas con el gobierno de Mauricio Macri y que dio varias conferencias en la Facultad de Periodismo de UNLP. ¿Y ahora, qué escucha? Insistieron. Alberto respondió que ahora no tiene tiempo de escuchar radio.

Al final, Berisso podría tener una mujer al frente de la intendencia



En los corrillos de la política berissense ya circula el nombre de Vanesa Queiffer como presidenta del Concejo Deliberante de Berisso a partir del 10 de diciembre. Quienes sostienen esa versión dicen que "tiene todas las fichas" no solo por ser la concejala electa en primer término sino porque así se lo habría comunicado el intendente electo, Fabián Cagliardi a sus más cercanos. De confirmarse el dato Queiffer será también intendenta interina cuando Fabián Cagliardi pida, si es que lo hace, licencia por la causa que fuere. Después de tanto ir y venir Berisso podría finalmente tener una intendenta.

"Autocrítica" y un llamado a la "unidad" del peronismo



Dicen que a Florencia Saintout no le importaron las críticas públicas que recibió de algunos sectores del peronismo, que cuestionaron el trabajo de la campaña electoral luego de la derrota del domingo 27, ante Julio Garro. En medio de los reordenamientos y luego de lamerse las heridas, la diputada provincial encabezó plenarios con referentes de su lista en distintas localidades y también difundió una carta pública a través de las redes sociales en las que advirtió: "Hay autocrítica pero no permitamos que nos dividan", en el afán de emitir un mensaje que contenga a las vertientes del Frente de Todos que en este marco no esconden su profunda inquietud de cara al escenario político que se rearma.

¿Otro funcionario que deja la Comuna?



Parecería que no sólo Manuel Wirtz dejaría la Municipalidad en el período que viene. Dicen que además del director de la República de los Niños, que se iría a trabajar con la novia de Alberto Fernández, Fabiola Yañez, a la órbita del gobierno nacional, el secretario de Cultura y Educación, Gustavo Silva, también habría dimitido. Según trascendió en los corrillos de la Comuna, el funcionario ya habría puesto su renuncia a disposición del intendente, Julio Garro, y el comentario general es que su salida sería un hecho consumado. De confirmarse, el área del gabinete garrista sería otra más de las que sufriría modificaciones tras las elecciones.

No se hizo la luz

Vecinos de las localidades del norte platense empezaron a reunirse por medio de redes sociales con la intención de realizar una presentación conjunta ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia. ¿El motivo? Las elevadas facturas que reciben por el servicio eléctrico que, según explican, se duplicaron en su valor a partir de mitad de año, justo después de que sufrieran el extenso apagón que dejó a casi todo Gonnet, City Bell y Villa Elisa sin luz por casi 5 días. Como han hecho reclamos ante la empresa Edelap y estos no prosperaron, decidieron unirse para ver cómo pueden hacer para que la boleta se pueda pagar. También, según explicaron, acudirán también por los resarcimientos derivados del apagón en cuestión, ya que en muchos casos afirman que no prosperaron.



Una pelea que no les hace gracia

Crece la preocupación en el sector autopartista bonaerense, una industria que está golpeada por la crisis y que siempre depende mucho de lo que haga Brasil. Temen que las bravuconadas del presidente Jair Bolsonaro contra el electo Alberto Fernández escalen en el plano comercial. Al ser la industria automotriz y autopartista muy dependiente de lo que haga (y compre) Brasil, un enfriamiento en la relación comercial perjudicaría a este sector, que ya viene muy castigado por la crisis en la industrial nacional.

La paridad de género sigue lejos y hay movidas para cambiar la ley

Pese a que la ley de paridad de género para los legisladores bonaerenses se sancionó en 2016, ambas cámaras están lejos de tener un escenario de equidad entre hombres y mujeres. Eso, por efecto de varias causas. La primera, vinculada a las propias prácticas políticas: la mayoría de las listas están encabezadas por hombres, por lo que, aunque representen el 50% de las listas, las mujeres siguen siendo menos en las bancas. Las suplencias son otro conflicto: la ley actual tiene un vacío con respecto a este tema. Cuando una legisladora mujer deja la banca momentáneamente, puede ser reemplazada por un suplente varón. Por eso, ahora un grupo de diputadas bonaerenses mujeres está moviendo un proyecto para que se reforme la legislación y que en las suplencias se respete el género del saliente y el entrante.