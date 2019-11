Marcelo Tinelli y un gran deseo: "Me muero de amor por ser abuelo"

Marcelo Tinelli aseguró hoy que "estaría feliz, orgulloso y me muero de amor por ser abuelo". Además, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, dijo que intuye que pronto su deseo se va a cumplir y tendrá un nieto.

Consultado por Ángel de Brito sobre si les insiste a sus hijos para que busquen un bebé, respondió: “Las chicas están ahí, pero yo hablo con gente que sabe, siente y percibe que muy pronto voy a ser abuelo, así que voy a creer en eso”.

Luego, refiriéndose en particular a su hija Micaela, que está en pareja con Licha López, jugador de Boca, añadió: “Si viene un nieto de Boca no hay ningún problema. Y si viene de un padre que sea hincha, jugador, dirigente de Boca, nosotros trataremos de lucharla desde el momento en que esté en mis brazos”.

Y siguió: “Yo tengo códigos en cuanto a hijos varones de mis amigos, jamás les diría o les regalaría una camiseta, pelotas, llevarlo a la cancha, asociarlo, porque no me gustaría que me lo hicieran con los míos. Así que cuando vengan y digan ‘qué divino Lolo, vos tenés que ser de Boca’, le daría una trompada en la cabeza. Perdón por cómo me salió, pero me da bronca, le diría ‘Flaco, dale, es mi hijo, no te hagás el canchero’. Tampoco lo haría con el otro. Pero en el caso que venga un nieto y venga de alguien cercano al mundo Boca, River o cualquier otro club, no tendría ningún problema, porque yo me tengo fe que ese nieto va a seguir al abuelo”.

Por otro lado, el conductor se refirió a temas de actualidad como las últimas elecciones presidenciales. En ese sentido, expresó: "Creo que el país está atravesando un momento muy difícil. Los últimos años no fueron buenos para nadie, con fábricas que han cerrado, 40 por ciento de pobreza. Vi situaciones similares al 2002. Pero tengo esperanzas y festejo este proceso democrático".

"Hay que hacer un laburo social enorme pero vamos a salir adelante. Estoy para trabajar, más allá del gobierno y de la excelente relación que tengo con el presidente electo", señaló.