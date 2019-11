Se habla tanto del Barcelona y Gallardo que D´Onofrio tuvo que salir a hablar

Mientras en España crece cada día el rumor que vincula a Marcelo Gallardo con el Barcelona en River, por primera vez, salió a hablar del tema Rodolfo D´Onofrio.

En la cuenta regresiva del trascendental partido que afrontará River ante Flamengo por la final de la Copa Libertadores, son cada vez más insistentes los comentarios en España dedicados al alejamiento de Valverde del equipo catalán y a su reemplazo por el DT riverplatense.

El presidente millonario, entendió que había llegado la hora de hablar sobre el tema que causa enorme expectativa en el club de Núñez: "No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto", tiró de entrada el dirigente.

Y agregó: "Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto", subrayó el titular del club de Núñez, en diálogo con el periodismo.

Como se recordará, en España el programa de TV El Chiringuito o el diario Mundo Deportivo referencian a Messi como uno de los impulsores de la carta Gallardo.