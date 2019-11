Se agudizó la baja presión del agua en San Carlos

En una jornada de alta temperatura, vecinos de diferentes zonas se quejaron por problemas en la presión del agua. Ese fue el caso de una amplia zona de San Carlos en la que la gente indicó que ayer, desde la mañana, tuvieron que soportar un calor agobiante sin una gota de agua. El inconveniente también se sintió en 67 y 27.

Gladys Succhelli, una damnificada de 140 entre 48 y 49, aseguró que “esto es literal, no tengo ni una gota de agua desde hace cinco días”.

La vecina consignó que pese a tener una cisterna, no logró llenarla y el agua que tenían ya se les acabó. “Estamos saliendo a comprar agua”, relató. Sin embargo, los vecinos consignaron que lo más incómodo es tener que hacer peripecias para poder usar el baño con normalidad.

En ese contexto, todas las actividades domésticas se vieron afectadas, como por ejemplo, lavar la ropa, limpiar el hogar o los platos.

Las canillas no largan “ni siquiera una gota”, apuntó un vecino. “ABSA nos dijo que se quemó una bomba pero no nos dio más certeza y ni siquiera nos mandó un camión para abastecernos”, deslizó una vecina.

Por su parte, Adriana, de 140 entre 47 y 49, contó que “no tenemos agua desde el 31 de octubre” y reclamó que “ABSA no nos da ninguna fecha de resolución porque dicen que se quemó una bomba y no saben cuando la podrán comprar”. La vecina agregó que al menos esperaba “un camión cisterna de emergencia porque no tenemos ni una gota, nadie nos ayuda, esto es abandono de persona. de hecho y derecho”.

Los denunciantes coincidieron en que el drama de canillas secas que vienen padeciendo desde hace más de una semana se extiende a varias cuadras a la redonda.