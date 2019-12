En City Bell aumentan las quejas por falta de agua hace casi una semana

Vecinos de City Bell se quejan porque con los primeros días de altas temperaturas comenzaron a tener serios problemas con la presión del servicio.



Andrea Siliamoni, vecina de 24 entre 476 y 477, dijo que “desde hace casi una semana que no tengo nada de agua. Esperamos que otra vez no se vuelva a repetir el calvario que padecemos todos los veranos de cada año, cuando nos quedamos sin servicio y hacemos malabares para bañarnos, hacer la comida y limpiar las viviendas”.



“Pago religiosamente el servicio y no tengo ni una gota de agua. No viene la cuadrilla, y esto es una pesadilla. Hace quince días, cuando levantó la temperatura del termómetro, ya volvemos a padecer los problemas con el servicio de agua”, dijo la usuaria.



La vecina, de 65 años y pensionada, dijo que “es cruel vivir así. No han hecho obra de mantenimiento. No han hecho nada. Sólo te dan un número de reclamo y en Aguas Bonaerenses creen que con eso solucionan las cosas y uno se queda tranquilo”.



Según usuarios de ese barrio de City Bell, la falla afecta a todos los vecinos, y afirman que el problema lo vienen padeciendo hace muchos años.



Otro reclamo realizó una usuaria del centro, quien indicó que “en la calle 54 entre 13 y 14, varios vecinos nos quedamos sin servicio porque se rompió un caño de la cuadra. Como es domingo no atiende nadie el teléfono de Aguas Bonaerenses. Recién vuelvo de un viaje y me encuentro con esta situación”, dijo la usuaria que habló con este diario.



Cabe indicar que en el Concejo Deliberante se presentó un pedido de informes. El edil Gastón Crespo (GEN) busca “conocer en detalle la situación del servicio de agua de red en nuestra región”.



“Teniendo en cuenta que comienza la época de mayor consumo, necesitamos anticiparnos a un problema que los vecinos padecen todos los años”, agregó e hizo mención a un relevamiento propio y sostuvo: “Más del 90 por ciento de los usuarios informaron que los problemas persisten”.