Más reclamos y preocupación por el faltante de vacunas

No aflojan los reclamos por el faltante de vacunas en los vacunatorios de la Región. Ahora el alerta llegó por lo que está sucediendo en el hospital Noel Sbarra (ex Casa Cuna), donde según planteó a este diario Alfredo Encina, de San Carlos, “no hay dosis”. “Faltan las vacunas del plan nacional, la Menveo y contra el sarampión. Mi nene tiene un año y tres meses no se la entregan”, reclamó. Se suma a otros casos similares.