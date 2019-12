Tristán se fracturó la cadera y será operado mañana

El comediante Tristán está internado en el Sanatorio de la Providencia luego de haberse fracturado la cadera tras caerse en el local de unos amigos en Recoleta.

Tristán Díaz Ocampo, de 83 años, se encontraba en el local de unos amigos en el barrio de Recoleta cuando intentó incorporarse, “trastabilló y se cayó”.

El cómico sería operado mañana por la mañana y los médicos ya advirtieron que hasta la semana que viene no recibirá el alta ya que deberá permanecer en observación y con cuidados intensivos.

“Yo estaría gritando del dolor, pero papá no está dolorido. Es Highlander (El inmortal), es como un Falcon”, dijo Federico, hijo del comediante.

“Está de buen humor, quiere levantarse y hacer de todo, ¡pero no puede! No toma dimensión de que si se mueve, se parte en dos pedazos, como me dijo la enfermera”, explicó el hijo del actor y detalló que su padre “no siente la mitad del cuerpo para abajo”.