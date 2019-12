“Ayúdenme a reconstruir un Berisso abandonado”

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, propuso acordar un “pacto social” con todos los sectores de la ciudad para “salir adelante, generar empleo y reconstruir a este Berisso triste y abandonado con que nos encontramos”.

Al jurar como nuevo jefe comunal tras haber ganado las elecciones de octubre último como candidato por el Frente de Todos, Cagliardi trazó un severo panorama de la situación del municipio que recibió de manos del radical en Juntos por el Cambio Jorge Nedela y en una suerte de síntesis sobre la “herencia recibida”, sostuvo que “hay muchas cosas mal, como el funcionamiento de las salitas de Salud, el estado de las escuelas, el parque automotor. Hay una ciudad destruida”, enfatizó.

Previamente y en declaraciones a la prensa, Cagliardi reveló que “no está la plata para pagar sueldos y aguinaldos y por eso ya le mandé un informe al ministro de Economía de la Provincia para ver cómo podemos conseguir el dinero y sacar esto adelante”, enfatizó.

Desde un estrado montado al aire libre en la Banderoteca de la entrada a la ciudad, un monumento que recuerda a las etnias que llegaron a Berisso desde su fundación, Cagliardi marcó su intención de articular medidas de gobierno “con la Nación, la Provincia y la región”.

Acompañado por el intendente de Ensenada, Mario Secco, el nuevo intendente de Berisso insistió en la necesidad de “trabajar juntos” y entre otras cuestiones le apuntó al desarrollo del Puerto y la Terminal de Contenedores al afirmar que “van a empezar a funcionar, se van a generar muchos empleos”.

En ese contexto Cagliardi aseguró que “ya hay empresas que están preguntando, que se están interesando por venir a Berisso y eso abre una luz de esperanza”.

En otro pasaje Cagliardi se detuvo a elogiar a los trabajadores municipales que, dijo, “están haciendo un relevamiento sobre las necesidades más urgentes para empezar a trabajar lo más rápido posible porque prácticamente no hay parque automotor, está todo destruido”.

En otro pasaje Cagliardi se comprometió a entregar a todos los concejales la clave del sistema Rafam “para que puedan controlar libremente los movimientos económicos del Ejecutivo”.

“Estoy convencido de que la obra pública que necesitamos es la mejor forma de generar rápidamente puestos de trabajo”, dijo y adelantó que tendrá entre las prioridades estarán “las obras hidráulicas y de servicios esenciales como agua y cloacas”.

ACOMPAÑAMIENTO

Entre otros invitados Cagliardi estuvo acompañado por legisladores y dirigentes gremiales de la Región.

“Vamos a una verdadera integración regional”, señaló el nuevo intendente berissense. “Uniremos fuerzas para golpear puertas en conjunto, gestionar y luchar por objetivos comunes”, aseguró.

Sobre el final y al agradecer “el apoyo y la confianza” que le dieron desde la política y su propia familia, Cagliardi se quebró y no pudo contener las lágrimas para cerrar con un pedido que levantó el aplauso de los militantes: “a lo que me votaron y a los que no me votaron les pido que me ayuden a reconstruir ese Berisso triste”, dijo.