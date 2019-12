Bajó la temperatura pero siguen los problemas con el servicio de agua

Las temperaturas disminuyeron notablemente tras días de más de treinta grados, y aunque el alivio llegó, muchos todavía sufren falta de un servicio fundamental como el agua. En ese sentido, a través del Whatsapp del diario El Día vecinos de distintos barrios manifestaron sus quejas al respecto.

Celeste, de 20 y 70, indicó: "Es indignante lo que hace Absa. Hace tres días no tenemos agua y Absa no atiende a nuestros reclamos. Por web aparece que 'en este momento la asistencia no está disponible'".

Apenas en unas cuadras antes, Graciela, de 19 y 69, dijo que "no tenemos ni una gota, ni siquiera de noche como para cargar el tanque. La empresa dice que no sabe nada".

Otro vecino, además, denunció: "Pedí en Absa si me podían traer agua para tomar y para necesidades básicas ya que no hemos podido cargar los tanques y dicen que ellos no dan ese servicio".

Asimismo, desde 8 entre 505 y 506, frentistas aseguran que siguen sin agua desde hace varios días. "Todos los años nos pasa lo mismo", se quejaron.

Por otro lado, llegaron reclamos de agua con "un extraño color" en 518 entre 6 y 7".