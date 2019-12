Nacho Fernández quiere sacarse una foto con Diego y que le firme una camiseta

Ignacio Fernández se refirió al elogio que le había hecho, pocas horas antes, Diego Armando Maradona en el transcurso de un reportaje.

Nacho, a poco de su arribo a Mendoza para la final de la Copa Argentina se refirió a las palabras del actual DT de Gimnasia que, durante una entrevista televisiva había destacado su labor: "Al pibe de River lo quiero tener, en el pie tiene una gamuza" había expresado Diego.

Ignacio Fernández respondió: "Que Diego haya dicho eso de mí es un orgullo...Ojalá me lo pueda cruzar para que me firme una camiseta y para sacarme una foto", señaló el ex jugador del Lobo.