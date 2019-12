Pañuelazo verde frente al palacio municipal

Cientos de mujeres, algunas integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, realizaron ayer un “pañuelazo verde” ante las puertas de la municipalidad de La Plata en demanda de políticas públicas que permitan a las mujeres acceder a su derecho reproductivo y en repudio por la muerte de una mujer debido a un aborto clandestino.

“Hemos presentado un nota pidiendo una audiencia con carácter de urgente al intendente Julio Garro para plantearle la falta de políticas públicas, advertirle que las salitas no tienen consejerías, no hay información, no se entrega misoprostol a las mujeres”, contó María Julia Constant, representante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata.

La mujer remarcó que el Pañuelazo y la presentación en el municipio platense se resolvió “luego que se conociera el caso de una mujer que falleció días atrás en el Hospital Policlínico de La Plata por haberse realizado un aborto clandestino”.

“No es la primera vez que venimos a pedir medidas, ya nos hemos reunido con el secretario de salud municipal y quedó que nos iba a convocar para realizar capacitaciones y nunca nos llamó. Ante esta muerte volvemos a pedir políticas públicas, esta muerte se podía haber evitado, pero hoy es una muerte más, una mujer pobre más muerta, porque las mujeres ricas tienen 30 o 40 mil pesos para pagarse un aborto”.

Cientos de mujeres con pañuelos verdes en alto realizaron la protesta en la puerta del Palacio municipal platense, e incluso intervinieron con afiches un Árbol Navideño montado por el Ejecutivo comunal con motivo de las próximas Fiestas de Fin de Año.

Como se recordará, el domingo último murió una mujer, cuyas iniciales son V.V.G, tras haber ingresado el viernes a las 17 a la terapia intensiva del Policlínico de La Plata “con serias complicaciones” por una intervención clandestina realizada días antes.

“La mujer se descompensó en su domicilio ubicado en la calle 58 y 154, de Los Hornos, luego de haber practicado un aborto e ingresó a la guardia del hospital”, detallaron fuentes del centro de salud.

Por otra parte, los investigadores manifestaron que el aborto “casero” le produjo una infección que derivó en su deceso.