El cura Lorenzo, acusado de abusos sexuales en La Plata, se quitó la vida en Cáritas

Este lunes por la noche se conoció que el cura Eduardo Lorenzo, acusado de abusar sexualmente de al menos cinco adolescentes que concurrían a su parroquia, se quitó la vida con un arma de fuego. Por el momento se desconocen más detalles del suceso.

Durante la jornada de hoy la justicia penal de La Plata había ordenado su detención, pero la medida no se hizo efectiva por un recurso de eximición de prisión presentado por su defensa, según habían informado fuentes judiciales.

Lorenzo, ex capellán del Servicio Penitenciario bonaerense, gozaba actualmente de una licencia y estaba alojado en una dependencia de Cáritas, apartado del contacto con adolescentes, tal como lo dispuso el Arzobispado de La Plata.

Los cinco hombres que brindaron testimonio ante la fiscal Medina relataron, con mucha angustia a pesar del tiempo transcurrido, un similar modus operandi de parte de Lorenzo para perpetrar los ilícitos.



El cura se mostraba muy amistoso con los adolescentes de entre 13 y 15 años que concurrían a la Iglesia San José Obrero de Berisso y a la Parroquia Inmaculada Madre de Dios de la localidad platense de Gonnet.



El último hombre que se presentó en la fiscalía, semanas atrás, recordó que Lorenzo " me pedía que le hiciera masajes en los pies, o en la espalda, en su cama grande y comenzaba a refregarse contra mí".



El sacerdote fue sometido semanas atrás a pericias psicológicas en la Asesoría Pericial de La Plata, cuyos peritos concluyeron que Lorenzo "posee una personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo, con escasa autocrítica y autobservación impregnada de rasgos nacisísticos".



"Su organización psíquica resulta compleja (...) y una imagen de sí mismo grandilocuente, que encubre una personalidad psicopática perversa de la personalidad.



Ante los peritos, Lorenzo aseguró que "no soy un ángel, no me cuesta enojarme", pero en ningún momento reconoció que su desempeño sacerdotal haya sido objeto de cuestionamientos por los motivos que se le imputan y procuró destacar el buen vínculo con las familias y los hijos de éstas que concurrían a las parroquias donde se desempeñó.



El abogado Juan Pablo Gallego, defensor de una de las víctimas, aseguró que la no efectivización de prisión "es de gravedad institucional y un escándalo de magnitud" porque "se facilita la continuidad de la impunidad de Lorenzo".



"Esta grave desidia, negligencia y re victimización de las víctimas acarreará la responsabilidad institucional del Estado argentino, firmante de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención Internacional de los Derechos Humanos", detalló el abogado.



Y agregó: "Cada hora de Lorenzo en libertad es un nuevo capítulo de la vergüenza de la Justicia argentina".