"Se bañaba, se perfumaba y me pedía que lo besara en el cuello", la dura acusación contra Lorenzo

La primera denuncia contra el cura Eduardo Lorenzo se animó a realizarla Julián Bártoli en julio de este año. Acompañado por su hermana María Belén, contó públicamente en nuestra ciudad que fue abusado por el sacerdote que anoche se quitó la vida (Lea: Se quitó la vida el cura Lorenzo...) y que en ese entonces cura en la parroquia de Gonnet, cuando tenía 13 años. Lo hizo con detalles, inclusive al borde de las lágrimas durante parte de su relato, después de haber denunciado al sacerdote ante la Justicia.

“Eduardo Lorenzo se dedicó a violar y abusar de chicos, pero las víctimas no tenemos que escondernos, no mentimos, y quiero decirles a los chicos que hoy pueden estar siendo abusados por él que yo les creo, que no tengan miedo, que el miedo lo tiene que tener él (Lorenzo), miedo de ir a la cárcel”, decía el denunciante. El cura Lorenzo había sido denunciado en el año 2008 por un presunto abuso sexual cometido en perjuicio de un menor de edad alojado en el hogar para chicos “Leoncito”, que dependía de la parroquia de Gonnet, aunque posteriormente se archivó la causa y recién en junio último la defensa de esa víctima logró su desarchivo.

El sacerdote fue también capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense, y en junio último fue apartado de su cargo aunque aún integra la planta de personal del organismo.

Su historia la contó públicamente en una conferencia de prensa a la que convocó en la sede de la CTA de La Plata, en calle 6 entre 46 y 47, para relatar crudamente los presuntos abusos sufridos cuando tenía 13 años, desde 1999 al 2001, tiempo en el que participaba de las actividades de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en 38 y 20, donde Lorenzo era cura. “Los únicos que conocemos el monstruo que es Lorenzo somos las víctimas, por eso tenemos que hablar, él es cura para abusar de menores y tenía un modus operandi”, denunció Bártoli, quien contó que el sacerdote reunía a un grupo todos los viernes, en su departamento, con la excusa de definir las actividades de los sábados del grupo de boy scout y, cuando todos se retiraban, él, de 13 años, se quedaba allí con el cura.

“Y ahí empezaba su ritual -describió Bártoli- se bañaba, se afeitaba, se perfumaba, se ponía su pijama y se acostaba y me pedía que lo besara para hacerlo dormir, que lo besara en el cuello, que lo abrazara”. Bártoli contó que en una oportunidad lo llamó a su habitación “y estaba sobre la cama, solo con la parte de arriba de su pijama, exhibiendo su pene desnudo y hablando lo más normal. ¿Qué les parece que esto genera en la psiquis de un chico? Al día de hoy no puedo acordarme qué pasó ese día y qué me hizo”.

“Hasta mis 24 años todo esto se mantuvo escondido dentro mío, los fantasmas volvieron a aparecer con el nacimiento de mi primer hijo, dudaba cuando lo bañaba, cuando dormía con él, cuando él me daba besos en el cuello, no fuera a pasar que repitiera lo mismo que Lorenzo hizo conmigo”, recordó cuestionarse. Bártoli denunció que los abusos sufridos “eran una mochila” que le provocaron ataques de pánico, pero lo peor eran los pensamientos oscuros, las palpitaciones, el verlo a Lorenzo todas las semanas en la calle, tenerlo en mis pesadillas. Cuando lo denuncié me saqué esta mochila y ahora me siento más liviano que nunca”.

Tiempo después, el propio sacerdote se cruzó con la hermana de la supuesta víctima de abuso y todo quedó registrado en un video:

En la misma sintonía, a principios de este mes, se sumaba la quinta denuncia contra Lorenzo. Un hombre de 45 años identificado como Gustavo se sumara a las lista asegurando que fue abusado por el cura cuando tenía 16. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico brindó detalles de esta quinta presentación contra el ex capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense y ex párroco de Gonnet.

En una conferencia de prensa convocada frente a la sede las Fiscalías de La Plata, representantes de la Red de Sobrevivientes explicaron que Gustavo, cuya identidad se mantiene en reserva, conoció al cura Lorenzo en 1991, cuando éste tenía unos 30 años y coordinaba un grupo de jóvenes scouts. “En esa época Lorenzo era coordinador de los grupos scouts de La Plata, lo que dio lugar a que se generara una amistad (con Gustavo), que en ese momento tenía 16. El cura solía invitarlo a la casa parroquial de Berisso y, a veces, cuando se hacía tarde, le insistía para que se quedara a dormir en una habitación contigua a la suya, algo que con el paso del tiempo se empezó a repetir”, contaron voceros de la Red al dar detalles de lo que el propio denunciante declaró el lunes ante la fiscal.

En una de esas ocasiones, “Lorenzo le pidió que le hiciera masajes en la espalda y se recostó indicándole (a Gustavo) que él también se pusiera cómodo y se sentara encima suyo, sobre el culo, porque le hacía doler las piernas”. Después de unos minutos y por la incomodidad de la situación, el chico “le dijo que estaba cansado y se fue”, lo que no impidió que en otras oportunidades el cura insistiera en recrear esa situación, según explicaron ayer desde la Red.

“Esto siguió pasando hasta que Lorenzo se fue a Olmos -aseguraron desde la Red en referencia al momento en que el cura fue trasladado a la Iglesia San Benito-. Y en esos momentos siempre le decía que lo que hacían no estaba mal porque eran amigos”.

Al encontrarse tiempo después en Olmos, Lorenzo “lo invitó (a Gustavo) al bar Almendra donde tomaron mucho whisky y le propuso volver a la parroquia con la excusa de que tenía dolor de espalda. Ahí estando acostado volvió a pedirle masajes mientras le movía el culo diciéndole que no se pusiera mal por la situación. Cuando él trató de irse, el cura lo agarró y trató de darle un beso en la boca. En ese momento él le dijo que le iba a arrancar la cabeza y se fue”.

Como relataron desde la Red de Sobrevivientes, Gustavo tomó la decisión de sumarse a la causa como denunciante recién en las últimas semanas, tras conocer a través de este diario el testimonio de otra de las supuestas víctimas del cura Lorenzo, lo que le produjo un shock emocional.