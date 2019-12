La primera foto que confirma el romance de María Eugenia Vidal

Luego de los fuertes rumores de romance, apareció la primera foto de María Eugenia Vidal (46) y Enrique Sacco (51) juntos. Fue la revista Caras la que los descubrió cenando en una parrilla de San Telmo y retrató el momento.

En las imágenes, tomadas el domingo 15 de diciembre a las 22.30, se los ve sorprendidos por las cámaras. Ella esboza una leve sonrisa, pero él muestra un rostro un tanto más tenso.

Vidal y Sacco coincidieron en el programa de la diva en la noche del 3 de agosto, donde todo habría comenzado.

Según Caras, allí se inició "una historia de amor que emociona por sus condimentos humanos y que demuestra que hay almas gemelas dispuestas a encontrarse en determinada etapa de la vida".

A Sacco no se le había conocido ninguna pareja desde febrero de 2018, cuando falleció repentinamente Pérez Volpin, con quien mantuvo una sólida relación durante 7 años y conformó una hermosa familia.

AQUEL FLECHAZO EN LA MESA DE MIRTHA

Se conocieron la noche del sábado 3 de agosto en la mesa del programa "La noche de Mirtha". Vidal, por entonces gobernadora, se sentó a su derecha. Sacco, enfrente, a la izquierda de la conductora. Según informaron fuentes cercanas a la ex funcionaria, ese día entablaron el primer contacto en el que acordaron reencontrarse después de las elecciones. Compartieron cenas y de a poco la relación empezó a convertirse en murmullo periodístico.

Ella, en una entrevista a Alejandro Fantino en la Base Aérea de Morón, reconoció que había tenido algunas citas durante sus años de gestión. "Lo he hecho mucho en casa de amigos, con gente que nos cuida para no exponernos. En mi caso particular, lo que siempre me preocupó si voy a estar con alguien es que mis hijos no se enteren por una foto o por un medio. Quiero ser yo quien se los diga. Cuido esas cosas", había contado en aquella oportunidad.