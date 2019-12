En las agencias de turismo platenses, revuelo, aumento de consultas e incertidumbre

Como en todo el país, las agencias de viaje platenses vivieron ayer un lunes convulsionado, tras la confirmación del gobierno nacional de avanzar con la implementación de un “dólar turista”, un 30 por ciento más caro para consumos en el exterior. En algunos casos, las consultas de los clientes se incrementaron, aunque todos se mostraron cautelosos, y así de disímil fue la reacción de los mayoristas, quienes mientras algunos rechazaban ventas en pesos, otros continuaban operando con relativa normalidad.

La medida que debatirá el Congreso de la Nación impacta directamente en los turistas que planean sus vacaciones, cuyo termómetro marcaron ayer las agencias de viaje.

Según indicaron en las agencias platenses consultadas por este diario, si bien había un incremento de clientes realizando consultas, el anuncio no se traducía ayer en un incremento de las ventas.

“Algunos sí tienen la intención de apurar el cierre de compras por el pago total, antes de que se instaure el nuevo sistema, mientras que otros prefieren esperar para ver cómo va a ser”, cuentan desde Irazabal Turismo.

Desde la agencia de 1 y 61 describieron la actividad de la jornada como de “revuelo”. Sobre todo porque el comportamiento de los operadores mayoristas fue dispar. Según narraron, “algunos no aceptaban compras en pagos; otros lo hacían sólo en dólares y no recibían pesos, y un tercer caso, sí, aceptaban la moneda nacional, fijando un dólar a 64 pesos”.

Según indicaron, si la compra se realizaba “totalmente en dólares”, no había dudas. “El tema es quien tiene que salir a comprar moneda extranjera, y la incógnita de saber a cuánto se va a fijar, teniendo en cuenta que nuestro sector maneja un ´dólar aéreo´ y un ´dólar tierra´”.

Desde “Akun viajes y Turismo”, de 46 entre 8 y diagonal 74, en tanto, coincidieron en advertir que el lunes fue un día “movido”. Y que los mayoristas emitieron distintos comunicados desde el inicio de la jornada: “Algunos aceptaban pesos al tipo de cambio del momento y otros no”, indicaron.

En este caso tampoco registraron un incremento en la venta de paquetes, advirtiendo en el rubro en general la existencia de “una cautela a la espera de conocer precisiones” sobre la medida.

“Aún no sabemos cómo va a ser y todavía no nos informaron nada, por eso los que pueden apuran a cerrar compras por el pago total, pero otros realizan consultas y esperan, no saben qué hacer”, explican.

La implementación del “dólar turista” será enviada hoy al Congreso de la Nación en medio de un paquete de medidas económicas del nuevo gobierno y establece un incremento del 30 por ciento al tipo de cambio para consumos en el exterior.

ALERTA

Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), ayer alertaron que la medida pondría al sector en una “situación crítica”.

Así lo describió el titular de esa entidad, Gustavo Hani, quien señaló que la futura implementación de este dólar especial “pondría en riesgo la continuidad del trabajo de las más de 5.000 empresas de viajes y turismo, de las cuales la mayoría son Pymes”.

El responsable del área indicó que estas medidas llevarían a “una importante caída de ventas y sus consecuentes ajustes, hasta la continuidad de muchos negocios”.

Y advirtió que el impuesto “podría generar una reacción por parte de algunos países que reciben argentinos” y que “pondría también en riesgo la continuidad de algunas compañías aéreas”.