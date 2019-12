Definen los farmacéuticos si cortan el servicio a IOMA

Se estira el plazo de espera de los farmacéuticos para que el Instituto Obra Asistencial pague una deuda millonaria al sector por prestaciones realizadas desde julio a la actualidad. Hoy habrá una reunión de comisión directiva que puede ser clave para los afiliados a la obra social bonaerense, ya que podrían definir el anunciado corte del servicio ante la crítica situación que atraviesa el sector.

Según pudo saber este diario, las nuevas autoridades del IOMA están ajustando los detalles administrativos para comenzar a pagar los compromisos que tienen con el sector. “La gestión anterior no transfirió los recursos a IOMA en tiempo y se está tratando de resolver lo más rápido posible”, dijo una fuente consultada por este diario.

En tanto, desde los farmacéuticos remarcaron que “IOMA aún no canceló las recetas dispensadas en julio y agosto, y adeuda el adelanto de las que se hicieron en septiembre. La deuda provincial supera los 700 millones, siendo las farmacias platenses las principales prestadoras del convenio”.

Autoridades del colegio de farmacéutico local apuntaron que “si bien entendemos que hay cambios recientes de autoridades en el IOMA, la realidad económica del sector hace que el servicio no se pueda sostener, porque no hay modo de reponer los medicamentos si no recibe un pago en lo inmediato”.