Venta ilegal: los comerciantes analizan medidas ante la merma de operativos

Diciembre, mes clave para el comercio local, adelanta en el calendario con un escenario muy diferente al que se habían imaginado los referentes de los centros comerciales. Hace dos semanas se reunieron con las autoridades comunales para reclamarles medidas urgentes a fin de ponerle freno al desborde de la venta callejera ilegal, que según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) aumentó 38 por ciento en un mes en la Ciudad. No obstante, en las calles el panorama es bien diferente al proyectado: los manteros copan cada vez más espacios, suman rubros y se mueven a sus anchas.



Por eso los referentes de las entidades comerciales platenses, quienes volverán a reunirse esta semana, ya evalúan diferentes medidas para exigir una solución a esta escalada de la comercialización clandestina. Incluso trascendió que hasta se analiza iniciar alguna acción penal contra funcionarios o apelar a una suerte de “rebelión fiscal”, aunque nada de esto, hay que remarcarlo, está definido por ahora.



BRIGADA “EN VEREMOS”



La semana pasada se mantuvo una reunión entre las autoridades comunales y comerciantes de calle 8, 12, diagonal 80, Los Hornos, City Bell, Felp y la Cámara del sector. En dicho encuentro desde el Municipio pusieron sobre la mesa la posibilidad de armar una división especializada en el combate de la comercialización callejera. No obstante, a juzgar por los avances concretados hasta ahora, no parece que vaya a entrar en acción en el corto plazo como vienen pidiendo los comerciantes. La urgencia es por la inminente llegada de las fiestas y, por consiguiente, la época de mayor actividad comercial.



“La brigada es una propuesta que se le alcanzó al Intendente. Aún no tiene fechas estimativas”, reconocieron desde la Municipalidad de La Plata, con lo que de alguna manera dieron por tierra con la chance de que salgan a las calles en lo inmediato.



Todavía más: hace por lo menos una semana que los controles en la vía pública están resentidos por la medida de fuerza que vienen llevando adelante los inspectores del área de Control Urbano, en el marco de una negociación salarial, en la que los gremios exigen un aumento de sueldo, más allá del bono de $3.000 que les darán a fin de año.



“Uno se cansa de llamar y no aparece nadie. Los de Control Urbano no están haciendo operativos estos días por la retención de tareas. Eso es lo que nos dicen”, aseguró Guillermo Salvioli, titular del centro comercial de 8 y adyacencias.



Sin fecha, entonces, para su entrada en acción, en la Comuna aseguran que “la idea es que se ocupe solamente de la venta ambulante. Es decir, crear un cuerpo de inspectores para tal fin con el objetivo de tener presencia constante en las calles del microcentro y centro comerciales, como así también en zonas más alejadas y eventos que así lo requieran”.



Es todo lo que por ahora se sabe de lo que sería un nuevo intento comunal para darle pelea a esta actividad irregular que viene creciendo a pasos acelerados. Y después del fracaso que representó -en esa materia- la apertura del paseo de compras de la calle 80, que durante más de un año fue presentada como la “receta” para aliviar la vía pública de manteros y sin embargo desde su habilitación la venta ambulante no hizo más que crecer.



Los comerciantes, que ven en la venta callejera una competencia desleal que no paga impuestos, aseguran estar “unidos por toda la problemática que está atravesando la ciudad, sitiada por los vendedores ambulantes por todos lados”, dijo Salvioli.