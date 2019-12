Los centros comerciales revivieron con “La noche de los descuentos”

Al calor de una noche típica de diciembre, los distintos centros comerciales de la Ciudad cobraron un ritmo vertiginoso: por los descuentos de precios, la ya tradicional propuesta de los negocios platenses previa a la Navidad despertó un enorme entusiasmo e hizo desbordar las calles de gente.

Cientos y cientos de vecinos de toda la Región aprovecharon la oportunidad, única porque no sólo ofrece rebajas -en los más diversos rubros-, que arrancan con un piso del 20 por ciento y pueden ascender bastante más-, sino porque también las distintas zonas comerciales muestran en cada edición de “La noche de descuentos” un paisaje muy particular. Y es que son las diez, las once, y hasta la medianoche y los locales permanecen abiertos y con clientes comprando dentro de ellos; en las calles se ven, además, a los potenciales consumidores que caminan, miran las vidrieras, comparan valores y se interesan por las promociones especiales de la pre Nochebuena.

Parejas, mujeres solas, hombres con sus pequeños hijos, hermanas, amigas, madres e hijas, grupos de adolescentes. Todos los géneros y edades salieron anoche, después de las 20, en busca de ofertas, combos de 2 por 1, y cualquier otra modalidad de beneficio al bolsillo. Participaron de la movida que intentó levantar las alicaídas cajas de un año de economía fría los locales de una vasta variedad de artículos, como todo tipo de indumentaria (femenina, masculina, infantil, deportiva), calzado, marroquinería, objetos de decoración y regalería, lencería, accesorios, perfumería, librería, casas de delicatessen, entre otros rubros.

Compras y paseo

Se apuntó, con las compras, en un doble sentido. Por un lado se buscaron regalos para los familiares y amigos, y por otra parte, los vecinos que adquirieron a “La noche de descuentos” también procuraron hacerse de precios más convenientes para el gasto del menú navideño.

La propuesta fue un éxito en todos los centros comerciales, desde calles 8, 9, 10, 12, 13, la zona de 5 y 51, todas esas con sus adyacencias, hasta en Los Hornos y City Bell. Y en todos lados se advirtió el interés de no perder la ocasión de las rebajas desde el primer minuto pasadas las 20, cuando se largaron las promociones. La vía pública se llenó de gente y los locales se colmaron de personas que querían cerrar con esas ofertas la mayor parte posible de las compras de fin de año.

Se advirtió el fuerte interés de no perder la ocasión de importantes rebajas

Con el intenso movimiento comercial que se registró anoche contribuyeron también las alternativas ofrecidas por los bancos y las tarjetas de crédito/débito. Es más, en gran parte de los negocios se combinaban los descuentos propios de los centros comerciales y las “promo” de las propuestas plásticas. Así, hubo casos en los que se conseguía hacer una buena diferencia.

La idea, que tiene unos años, es impulsar el consumo y posibilitar un espacio para que las familias puedan disfrutar de las compras navideñas en un entorno diferente y entretenido.

Para eso, además, por caso, en calle 8 se desplegó un largo corredor gastronómico, integrado por distintos food trucks. Como la movida abarcaba el horario de la cena, representó para muchos vecinos un paseo que amalgamó compras con el consumo al paso de algún bocado y una bebida.

El programa se completó con shows en vivo y otras sorpresas.

20 Por ciento el piso de los descuentos que se hicieron anoche en la propuesta especial que desarrolló el comercio local para potenciar las ventas y otorgar beneficios a los clientes. el piso de los descuentos que se hicieron anoche en la propuesta especial que desarrolló el comercio local para potenciar las ventas y otorgar beneficios a los clientes.