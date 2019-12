Los médicos Papá Noel que, en absoluto silencio, comparten las fiestas con todos sus pacientes

Médicos de la Región tomaron la iniciativa y, con ayuda de otros trabajadores de la salud, vecinos y hasta pacientes, se ocuparon de que a ningún niño, niña o adulto bajo su atención les faltara un presente para estas fiestas.

Hubo una movida solidaria en el Hospital El Dique y otra en el Club Romerense, entre distintas acciones llevadas a cabo por quienes -en silencio- cuidan a los demás todo el año y además los “miman” para que pasen una mejor Navidad.

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”, enseñó Jesucristo. Y poco importa que los protagonistas de estas pequeñas-grandes historias sean creyentes o no. Lo cierto es que actúan de ese modo. A punto tal que si sus acciones no fuesen “filtradas” por algún amigo, conocido o colega, quedarían en el anonimato absoluto.

Hace unos años, desde el Servicio de Clínica Médica del Hospital Zonal El Dique empieza por estas fechas una colecta interna tendiente a que “a ningún paciente internado y a ningún trabajador o trabajadora del centro de salud le falte su regalo”, contaron en la institución ensenadense de 129 entre 51 y 53.

El área, bajo la responsabilidad del doctor Carlos Mazzone, es la que tiene a cargo el sector de internación.

Cabe recordar que se trata de un “hospital de baja complejidad especializado en rehabilitación cardiovascular, respiratoria y neuro-ortopédica” que brinda tratamiento “a un promedio de 800 pacientes por mes”.

En los pasillos del centro sanitario comentaron que “los médicos compran los regalos, para lo cual cuentan con ayuda de distintos sectores del hospital”.

Un día determinado -este año fue ayer, a partir de las 11 - un Papá Noel, generalmente el doctor Daniel Lanza, recorre las tres salas de internación cama por cama, el gimnasio de rehabilitación cardiovascular y el de rehabilitación ortopédica, y todas las dependencias. Nadie se queda sin su regalo. La idea es generar un buen ambiente. Y sobre todo acompañar a los pacientes y sus familiares en vísperas de las fiestas”, resaltaron en El Dique.

La convocatoria lanzada por el director de Clínica Médica rezaba: “Estimados, bajo el lema Corazón de Niño, los invito a participar de una jornada inolvidable para pacientes y amigos de nuestro querido Hospital El Dique. Llega Papá Noel. Donemos un regalito para nuestros pacientes y compañeros. Hagamos un momento inolvidable”.

Un “Pediatra Noel” muy especial

Hace poco más de un año, el médico pediatra platense Hugo Delledone llegó a un acuerdo con el Club Romerense para montar en sus instalaciones, de 517 entre 170 y 171, un consultorio fijo donde cada miércoles atiende, en forma totalmente gratuita, a niños y niñas de la zona y alrededores. Allí, cuando se acercan las fiestas, no puede faltar un Papá Noel. Y este año no fue la excepción.

Anteayer, Gabriel Bosñiak se puso el traje rojo y blanco y repartió 576 juguetes, en el marco de una actividad coordinada por Mirta Wetzel, integrante del club. “Al doctor Delledone lo ayudan mucho, y todo el año, los padres de sus pacientes particulares, a quienes atiende en el consultorio de la zona del Parque San Martín”, narró un miembro de la institución.

En rigor, el pediatra atiende gratis cada miércoles en el Romerense, mientras que los fines de semana recorre barrios muy humildes llevando juguetes, ropa, calzado y, claro está, atención médica.

El proyecto que ahora está impulsando Delledone es montar en Romerense una sala de computación para los niños y niñas.

Solidaridad Como acción solidaria especial para esta Navidad, la sucursal de Supermayorista Vital La Plata organiza una campaña solidaria de donación de juguetes para los niños del Hospital Sor María Ludovica y niños de comedores de la Ciudad. Las donaciones se reciben en la tienda hasta el 22 de diciembre Como acción solidaria especial para esta Navidad, la sucursal de Supermayorista Vital La Plata organiza una campaña solidaria de donación de juguetes para los niños del Hospital Sor María Ludovica y niños de comedores de la Ciudad. Las donaciones se reciben en la tienda hasta el 22 de diciembre

Juguetes El grupo de Payasólogos Inquietantes, coordinado por Alejandro Hasan Causa, junta Juguetes, para esta Navidad, en el hall de entrada del Palacio López Merino, Calle 49 N° 835, e/ 11 y 12. Se reciben donaciones de juguetes y ropa de niños, hasta el día 23 de diciembre El grupo de Payasólogos Inquietantes, coordinado por Alejandro Hasan Causa, junta Juguetes, para esta Navidad, en el hall de entrada del Palacio López Merino, Calle 49 N° 835, e/ 11 y 12. Se reciben donaciones de juguetes y ropa de niños, hasta el día 23 de diciembre