El “Bailando” terminó, pero el culebrón sigue: Vigna, Occhiato y Napp, un triángulo amoroso sin fin

El “Súper Bailando” llegó a su fin, y ya triunfó la pareja integrada por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, venciendo a su ex pareja, Flor Vigna. Marce se deleitó con la presencia de la ex parejita en la final, los hizo abrazarse, le dio el micrófono a Occhiato para que lance sospechosas flores a Flor (¿la quería poner nerviosa? ¿sigue enamorado?) y calentó así la pantalla hasta superar los 20 puntos de rating.

Y parecía que hasta ahí llegaba la cosa, pero no: el triángulo amoroso que tuvo al país en vilo, el que se armó entre Flor Vigna y sus hombres, el campeón del certamen, con quien compartió 5 años de su vida, y Mati Napp, su coach en el reality y con quien vivió un breve pero “intenso” romance, el que se pavoneó todo el año por la pista de Tinelli, siguió dejando indicios de lazos que se estrechan y se cortan, tras la final del lunes.

El disparador de todo este reciente culebrón fue el abrazo que la bailarina le dio a Occhiato, en primera instancia, y luego a su entrenador. “Fue un final muy lindo, emotivo y en armonía. Una gran lección para todos”, fueron las palabras de la también actriz en relación a la conclusión del show. Al ser consultada por las muestras de afecto públicas, aclaró: “Necesitaba ese abrazo con Nico porque lo quiero mucho y también necesitaba ese abrazo con Mati porque viví muchas cosas con él”.

“Raro”

Pero desde la vereda de enfrente no tienen la misma opinión que Flor: Napp calificó de “rara” la situación que se generó en el piso, durante la final. “Pero ella es así... A mí me sorprendió, no me lo esperaba. Yo estaba bien. Yo siento, y después ella lo dijo, que lo hizo por algo de incomodidad. Pero la verdad es que yo estaba perfecto, estaba muy bien con mi familia y mis amigos. Hace como un mes, más o menos, que estoy feliz y no hacía falta… pero qué se yo, pasó”, dijo algo embarullado.

Fue una noche rara, sin dudas. Nico no paraba de halagar a su ex. Incluso en los cortes, los micrófonos lo atraparon diciendo que “te juro que te miro a los ojos y no hace falta que me digas nada. Te lo juro, es así...”.

Ante esas palabras, ella responde algo: Flor no estuvo cómoda en la final, y se quebró en varias oportunidades. Tras las palabras de ellas, Nico responde: “Ya lo sé. Sentite libre, sos así y no hace falta que me digas nada. Aparte es lo mismo que te quiero yo”.

Mucho chichoneo. Y el campeón, Nico Occhiato, no se contentó con las halagadoras palabras hacia su ex novia que dijo en vivo y en directo, porque luego se explayó aún más sobre lo ocurrido en la noche del lunes: “Pasó algo que nosotros lo sentimos y que es difícil de exteriorizar, porque es una palabra tan fuerte. Pero creo que entendimos que nos amamos más allá de cualquier vínculo o etiqueta. Nos amamos como personas. Es amor. Yo la amo. No hay un vínculo, no hay una etiqueta, no sabemos qué carajo va a pasar con nosotros”.

Epa. Epa. Cuando los famosos dicen que “no sabemos qué va a pasar”, se sabe que en algo andan. Y ese “algo” explicaría las caras poco amigables mostradas por Napp en los últimos días, quizás conociendo o al menos intuyendo un acercamiento entre Flor y Nico. Quizás, pensando que con Vigna terminó todo, porque ella sigue enamorada de su ex.

“Lejos de los hombres”

Pero contrarrestando las versiones de una posible reconciliación, Flor Vigna confirmó que está soltera y que planea “estar así” durante “mucho tiempo”. La subcampeona 2019 desea unas vacaciones con amigas “lejos del tema de los hombres”. Pese a este auto designio, agregó: “Cuando tenga que venir alguien, va a llegar y me va a enseñar, nuevamente, un montón. Yo soy una fanática del amor. Nunca le voy a cerrar la puerta al amor, pero siento que tengo que estar sola”.

Esta historia, parece claro, continuará. El culebrón del año mutará en el culebrón del verano. Quizás en la playa Flor encuentre algún chico, un cuarto en discordia. Quizás Nico sorprenda blanqueando alguna relación un poco más formal que las que vivió esta temporada.

¿Usted está cansado de estas idas y vueltas, perdió el interés? También Mati Napp, que quizás algo despechado no quiere saber nada de Vigna ni ver sus posteos. De hecho, la dejó de seguir en Instagram. “Sí, la dejé de seguir porque realmente sentí que era lo mejor, no quería estar viendo el día a día de lo que hace ella. Se lo aclaré igual. No es que quedó todo mal con Flor, quedó todo perfecto. Le dije ‘te voy a dejar de seguir por un mes, por lo menos, para cortar un poco el vínculo que tenemos’. No me siento inmaduro por dejar de seguir a alguien, todo lo contrario, es mi forma de ser. Está todo bien con ella”, fue su argumento.

Al profundizar en la relación que tuvieron, la cual calificó como “romántica, intensa y hermosa”, el coreógrafo quedó descolocado cuando Ángel de Brito lo interrogó acerca de los motivos del corte de su vínculo: “Diferentes situaciones que ya pasaron. Pasó de todo, no importa, terminamos de la mejor manera y pudimos dar lo mejor que teníamos como equipo. El resto queda entre nosotros dos”.

Napp llegó a decir que “es la primera vez que mezclé lo personal con lo profesional y ahí fue cuando realmente me desequilibré un poco” (aunque aclaró que “no me arrepiento de nada”). “Cuando me separé de Flor, lo único que hacía era pensar en ella. ¿Si me rompió el corazón? No sé porque tampoco es que estuvimos una vida. Claramente, quedé golpeado. Pero también se me mezcló mucho lo personal con lo profesional. Ahí es cuando sentí que estaba fallando”, lanzó.

“¿Creés que ella sigue enganchada con Nico?”, le preguntaron entonces. Y tras pensar su respuesta un momento, Mati contestó: “La verdad, no tengo ni idea, puede ser, puede ser que sí, como puede ser que no”.

“También necesitaba ese abrazo con Mati porque viví muchas cosas con él”

“Yo la amo. No hay un vínculo, no hay una etiqueta, no sabemos qué carajo va a pasar con nosotros”

Nico Occhiato, sobre Flor Vigna