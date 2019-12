Sin rastros del motociclista que atropelló a un nene, lo mató y escapó

Todavía no fue identificado el motociclista que el jueves a la noche atropelló a un nene de 6 años a pasos de su casa de Altos de San Lorenzo y lo abandonó agonizante, sin prestarle ayuda. La víctima, Cristopher Noriega Méndez, murió poco después en el hospital de Niños.

Como se informó en la edición de ayer, habían pasado pocos minutos después de las 21 del jueves cuando Miriam Noemí Méndez (37) estaba con Cristopher y otro de sus hijos en la puerta de su casa de 19 y 84.

Walter, el padre, contó que “venía un auto blanco despacio. Ella esperó, pasó el auto y el nene bajó (de la vereda). La moto, por querer esquivar el auto, se llevó al nene y lo tiró a 40 metros”. Confirmó que el motociclista, que habría circulado solo, “nunca paró. Esta calle parece una avenida. Nunca frenó, chocó y siguió derecho”.

Miriam apuntó que habían salido de la casa para “ir a caminar, de la nada apareció una moto y me lo llevó media cuadra”. Aclaró que no puede describir el vehículo porque “estaba muy oscuro; acá no hay cámaras, no hay luz, no hay nada”.

Una vecina de la cuadra habría llegado a ver que era una moto de 110 cilindradas, de color negro.

Los investigadores policiales buscan en el material que registraron cámaras privadas y de monitoreo público de los alrededores, con la esperanza de encontrar imágenes de la moto y, así, identificar al responsable. Cristopher hubiera empezado el próximo año la escuela primaria. Tenía 4 hermanitos. Una familia entera pide Justicia.