¿Qué le dijo Vidal a Mirtha tras blanquear con Sacco?

Uno de los grandes hitos de la temporada de Mirtha Legrand fue hacer de Cupido entre Enrique Sacco y María Eugenia Vidal: la diva los sentó enfrentados en la mesa y ambos se encargaron de, miradita va, miradita viene, encender la chispa del amor... y pedirse los celulares.

El romance recién se confirmó esta semana, tras varias semanas de rumores desmentidos, así que La Chiqui aprovechó el último envío del año para hablar del tema.

La conductora se mostró sorprendidísima por el romance, y contó una infidencia: la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires le mandó un mensajito agradeciéndole.

“Tenemos que hablar de un tema que está en todos lados hoy en Argentina: el romance de María Eugenia Vidal. Yo debo confesar que no me di cuenta. No me di cuenta y yo soy observadora, miro la mesa. Parece que al salir intercambiaron teléfonos en ese momento”, dijo risueña Mirtha: al parecer, Vidal le pidió a Sacco el número para ayudarlo con el caso Pérez Volpin, y comenzó así un intercambio de mensajes lento pero certero.

La diva reveló además que Vidal y Sacco “están viajando a Europa ahora”, un destino donde evadirán la persecución de los fotógrafos que los atraparon en su primera salida juntos afuera, el pasado fin de semana. Y contó además que, “me mandó María Eugenia un mensaje de WhatsApp dándome las gracias. Me puso ‘gracias, Mirtha’”, confesó la conductora para repetir, como siempre, que ella trae suerte. “La Chiqui, la casamentera”, cerró el comentario Mirtha.