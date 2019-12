Cristian Castro confesó todo: su romance con Thalía, su pelea con Luismi y su tío, Don Ramón

Cristian Castro fue la figura del fin de semana: el cantante mexicano se sentó en la mesa de “PH: Podemos Hablar” y le dejó a Andy varios títulos, incluida la revelación de un viejo romance con Thalía y una pelea con Luismi por cuestiones de polleras.

Todo comenzó cuando el intérprete revelaba detalles de su relación con otros famosos cantantes mexicanos. Andy ya estaba dateado, y le preguntó si se había peleado con Luis Miguel por una mujer. “Son secretos con los que debería escribir un libro”, sonrió el autor de “Por amarte así” y “Volver a amar”, entre otros hitazos.

Castro reveló que fue muy cercano a su colega mexicano, aunque Luismi decidió tomar distancia.

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, reveló. Tremendo.

Sin embargo, aunque según el relato de Castro el que rompió códigos fue Luismi, Cristian afirmó que dejaron de ser amigos porque su colega decidió tomar distancia. Incluso, negó que guarde algún resentimiento y dijo que le gustaría que volvieran a ser amigos: “Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto...He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, lanzó sensible Cristian.

Las confesiones del hijo de Verónica Castro, sin embargo, recién comenzaban: Cristian dijo que “en mis buenos momentos, estaba en buen estado, se juntaban muchas energías, y pude estar con hasta cinco mujeres”; sorprendió revelando un romance con Thalía, aunque rápido de reflejos aclaró que fue hace mucho tiempo... porque la artista está casada desde el año 2000 con el empresario musical Tommy Mottola.

“Tuve un romance con Thalía. Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas”, reveló Castro, que, misterioso, lanzó que prefería que Tommy no se entere...

Ya en plan confesional, Castro le contó a Andy cómo fue su encuentro con su padre, Manuel “El Loco” Valdés, cuando tenía 30 años. Y confirmó un rumor que dio siempre vueltas en el medio: Manuel Valdés es hermano de Ramón Valdés, el emblemático “Don Ramón” de “El Chavo del Ocho”.

“Yo no lo quería conocer a mi padre porque me daba mucho miedo. Lo conocí a los 30 años. Yo lo busqué. Le pedí a mi manager que quería hablar con mi padre porque yo ya había superado algunos miedos que tenía. Ahí me enteré que lo espantó mi abuela”, recordó el cantante mexicano, otra voz del país centroamericano con problemas con papá.

“¿Tu papá es el hermano de Don Ramón?”, indagó entonces el conductor. “Claro, es el hermano”. Toda la mesa, claro, estalló de asombro: “Es decir, no solo sos Cristian Castro. Sos el hijo de Verónica Castro y el sobrino de Don Ramón”, agregó Andy, muy sorprendido por la confirmación de un viejo mito urbano.

Totalmente on fire, Castro cerró el programa “chapando” con Graciela Alfano.