La Navidad puede llegar a los hinchas de Boca con un regalo de Juan Román Riquelme

No se descarta que los hinchas de Boca tengan entre los regalos de Navidad la confirmación, de parte de Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente, de Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador del equipo Xeneize que hasta hace pocos días estuvo en manos de Gustavo Alfaro, quien justamente ayer se despidió a través de una extensa carta que se multiplicó a través de las redes sociales.

El nombramiento de un nuevo entrenador fue una de las promesas que hizo la flamante Comisión Directiva ni bien se hizo cargo del club. “Tendremos DT antes de Navidad, pero le corresponde decirlo a Román... Estamos a pocas horas”, confesó Mario Pergolini, otro vice del presidente de Jorge Ameal.

Russo fue el hombre elegido, y pergaminos obviamente que no le faltan, porque bajo su gestión Boca se consagró por última vez campeón de la Copa Libertadores, con Riquelme como abanderado, y el anuncio de su regreso sería prácticamente uno de los últimos en el cuadro que involucra a los entrenadores de las diferentes categoría y hasta al manager Nicolás Burdisso, quien tenía contrato por una temporada más.

Respecto del tema, quien hizo referencia, y comunicó buenas señales para los hinchas boquenses, fue Hugo Ernesto Gottardi, ex integrante del cuerpo técnico de Russo hasta que se produjo su alejamiento de Millonarios de Colombia. “Miguel debe estar muy contento porque siempre quiso volver a Boca. Se cometió una injusticia muy grande cuando no se le renovó el contrato en 2007 después de perder la final ante el Milan”, resumió el ex atacante en una entrevista con Radio Mitre.

Por información que dejó aquel alejamiento, Russo pagó con el puesto la defensa de una parte del cuerpo técnico al que la dirigencia pretendía dar de baja. Y ahora, el nombramiento se demoró por cuestiones que hacen a los términos de un contrato que incluye una larga serie de cuestiones.

EL ADIÓS DE ALFARO

Gustavo Alfaro se despidió de Boca con una carta, una vía de agradecimiento a dirigentes, jugadores e hinchas que también ofició de repaso a su gestión con el dolor de la eliminación ante River en semifinales de la Copa Libertadores.

Alfaro escribió varias carillas como motivo de la finalización de su contrato a raíz del cambio de autoridades que marcó la salida de Daniel Angelici y el ingreso de Jorge Ameal, acompañado de Juan Román Riquelme.

La eliminación de la Copa Libertadores, a manos de River, una vez más, fue uno de los ejes de sus anotaciones donde valoró el triunfo 1-0 en la Bombonera, que de todos modos no borró la caída 2-0 en el Monumental.

“Nunca voy a olvidar, mas allá del dolor, la noche del superclásico que ganamos...”, resaltó.