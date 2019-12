La formación de los más pequeños escenifica uno de los grandes desafíos para el mundo del rugby

La aparición de la nueva Súper Liga Sudamericana de Rugby-sumada a la irrupción estelar de Jaguares y el Súper Rugby, con la gran profesionalización de todas las estructuras de la Unión de Rugby Argentina y su principal equipo, Los Pumas-pusieron en un verdadero camino disruptivo las bases mismas del deporte ovalado. Y a propósito de esta realidad, un repaso del área formativa permite establecer que en La Plata hay cerca de 2.000 niños practicando rugby, y es enorme lo que genera cada encuentro que se organiza en oportunidad de las actividades deportivas entre los cinco clubes.

Los infantiles están organizados desde Escuelita, que ya arranca a los tres o cuatro años, y un ejemplo de lo que significa esto lo puede detallar José Garganta, el coordinador del club que tiene una mayor cantidad de pequeños rugbiers bajo su órbita: La Plata Rugby. El entrenador hizo un resumen en los siguientes términos: “En el club hay 650 chicos divididos por edades, que bajan desde los 14 años hasta Escuelita, y junto a Fernando de Urquiza somos los encargados y las caras visibles de un grupo que trabaja para sostener una estructura que es enorme”.

Justamente en los formadores parece estar una de las principales claves para el desarrollo de este segmento grande de niños que, de la mano de sus padres, busca en este deporte algo más para mejorar su formación como individuo. Ellos, los entrenadores, son quienes tienen que encontrar la forma de tratar a chicos que entran en acción con características disímiles, tanto en lo que tiene que ver con el aspecto físico, la maduración e incluso la motivación. Deben instrumentar mecanismos precisos, que no pueden fallar. A ese extremo llega la responsabilidad. La rigurosidad, que en algunos casos aparece como eje central en la preparación de chicos que en realidad están dando sus primeros pasos en un deporte que recién empiezan a entender, no siempre parece el mejor camino. Una larga serie de matices rodea todo lo que tiene que ver con el rugby infantil, y encarna tantos peligros como los que enmarcan las demás disciplinas. Empezando por los riesgos de la competencia temprana, discutida por los profesionales médicos enfocados en esta problemática.

Un repaso del área formativa permite marcar que en la Ciudad unos dos mil niños practican rugby

Volviendo a lo manifestado por Garganta, “el club tiene una política de puertas abiertas, donde comienza todo. Ahí después de charlas previas, se lo invita a jugar y ser parte de ‘La Ola Amarilla’. Hay un amplio sistema de becas para los que no pueden, por cuestiones económicas, hacer frente a los gastos que irremediablemente hay. Pero insistimos que lo más importante es que aprendan a jugar al rugby y sean compañeros, solidarios con sus pares, que no es otra cosa que la que hacen en los otros clubes de la ciudad. Hacemos del respeto, la educación y el compromiso una bandera”.

En líneas generales, esta debe ser la forma, aunque más allá de lo que pueda ocurrir en nuestra ciudad, es necesario poner bajo la lupa este proceso formativo que se extiende en todo el país, por cuanto el rugby es un deporte que no para de crecer en las principales ciudades de la Argentina, e incluso en otras de menor significación a nivel poblacional. Y no siempre los formadores están capacitados para desempeñarse como tales, porque haber sido jugador no alcanza. Entrenadores, profesores, padres y lógicamente directivos, son parte de un todo.

Más de José Garganta: “El profesionalismo en los clubes es solamente para sostener a los cuerpos médicos, profesores, etc, por lo que hasta los terceros tiempos los organizamos desde las distintas divisiones. Totalmente de forma desinteresada y realmente amateur. Ese es el espíritu que intentamos respetar y en el cual los niños transitan toda su etapa infantil”.

Por otra parte, quizás el club que más ha crecido, en calidad y en cantidad de jugadores, es Los Tilos, y desde el Barrio Obrero el responsable del rugby infantil, Hernán Tomeo opinó: “No es un tema el profesionalismo en Los Tilos. Somos un club amateur que se moviliza por la fuerza de voluntarios y quizás lo que se aprecia es que el crecimiento que ha tenido el rugby en los últimos años trae aparejado la necesidad de contar con más profesores y los recursos para cubrir esa necesidad se hace inevitable. Eso no es profesionalizarse, sino algo que tiene que ver con aplicar conocimientos en pedagogía deportiva y en ese sentido se necesitan muchos entrenadores porque en nuestro caso tenemos alrededor de 550 chicos y es obvio que para entrenar y formar a esa cantidad de jugadores, se necesitan profes y entrenadores”.

En esa dirección, explicó que “por lo general los entrenadores son ex jugadores, e incluso muchos de ellos aún están en actividad, pero necesitan capacitarse. Para que esto suceda es necesaria la formación. Nosotros apostamos a organizar estructuras para facilitar todo. El rugby infantil es un espacio para transmitir el sentido de pertenencia, los valores del juego, donde todos encuentren el disfrute de practicar el deporte. Las capacitaciones, el coaching todo está en función de lo mismo. Todo tiene que ver con que las uniones tendrían que estar más presentes en esta parte. Nuestra preocupación va de la mano de hacer crecer las estructuras que protejan la formación integral del chico. El sentido de pertenencia brinda respeto, educación, disciplina, en fin cuestiones que tenemos muy en cuenta a la hora de formar a nuestras divisiones infantiles. Hay verdaderas historias de vida en todo esto, buscamos que los ex jugadores se formen y vuelvan al club a vivir lo que alguna vez sintieron”.

Muy cerquita del Barrio Obrero, está el barrio La Cumbre, y justamente el responsable del rugby infantil del club San Luis, Diego Larrañaga aportó más datos: “En San Luis buscamos que los chicos formen verdaderos grupos y son el real eje del esfuerzo que se hace. Que sean amigos, que estén contenidos y que aprendan a jugar al rugby. Los encuentros con los otros clubes platenses son sensacionales, realmente son una muestra extraordinaria de organización amateur en pos de un objetivo: que nuestros niños crezcan en un ambiente sano y educativo. Los chicos incorporan herramientas que después las utilizan no sólo en toda su vida rugbística, sino también en su parte social. Siempre, pero siempre apelamos a que se apoyen en sus compañeros ante cualquier complicación que sucede, que a esa edad parecen gigantes y por ahí en grupo se cubre mejor, la idea es que la competencia pase a segundo plano, ya van a tener tiempo de competir en Juveniles. Por eso apuntamos a que se identifiquen con los colores y la camiseta”.

Existe coincidencia general en torno a la importancia de la formación como individuo

Desde el club Universitario, en Gonnet, el encargado de hablar respecto del rugby infantil fue Gonzalo Vidal, quien destacó que “ por un lado nosotros miramos lo profesional en el rugby, por ahora muy lejos, pero sabemos que todo tiende a una estructura que crece y necesita el ABC del deporte actual. Desde la U, en el rugby infantil obvio que tomamos nota de esto, pero siempre desde un espíritu absolutamente amateur. Somos realistas y le brindamos a nuestros chicos las herramientas para que se desarrollen como deportistas y fundamentalmente como personas. La planificación está organizada en una misma línea y pensamos el rugby infantil como un todo y no como una parte... Estamos atrás del desarrollo físico y en la alimentación saludable de los niños explicándoles como tiene que ser la vida de un deportista, pero fundamentalmente como un complemento de una vida sana”.

Desde el club Albatros, dos referentes de la formación infantil de los últimos años en 135 y 518 también dejaron su opinión. El primero de ellos fue Damián Abbatángelo, que desde su función en Infantiles relató: “Nosotros desde hace varios años somos parte de un staff rentado de entrenadores y profesores que nos manejamos con un proyecto de desarrollo que tiene similitudes, salvando las obvias diferencias, con lo que trabajan la UAR o la URBA. En Albatros hay una estructura con nueve divisiones desde Escuelita hasta M-14 (etapa de infantiles) que tiene toda una red de contención para que al niño no le falte nada de nada. Tenemos una relación muy fluida con los otros clubes de nuestra ciudad y generalmente intercambiamos clínicas y encuentros deportivos entre los cinco clubes de La Plata. Hablamos el mismo idioma, en líneas generales tratamos de capacitar gente, es casi una obligación”.

También desde el club tricolor, Guillermo Aloro acotó: “Yo fui uno de los entrenadores que se sumó como papá de mi hijo Francisco y sus amigos, que encima eran los hijos de mis amigos y la verdad que el rugby infantil es un espacio muy importante en la vida de los clubes. Es un verdadero desafío para los clubes y más para un club como Albatros donde todo está hecho a pulmón. El club tiene que abrirse a la sociedad para generar continuamente espacios de contención social, de inclusión, fomentar la amistad y el respeto, la responsabilidad y transitar todo esto, me ha generado sentimientos muy fuertes en pos de una organización que responda a cubrir las necesidades de los chicos. Es un espacio fundamental que no debe ser descuidado, es donde comienza todo”.