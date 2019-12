Un orgullo platense en la Academia Mundial de Ciencias

Distendida, de vacaciones junto a parte de su familia (con su marido Mario Ghener, su hija Patricia y sus nietos Franco (16) y Tomas (15), la doctora Noemí Zaritzky (68) regresa de una caminata en la muy fría tarde de Pinamar y reconoce su alegría por la flamante distinción obtenida, una más en su brillante trayectoria científica. Y no es para menos, acaba de ser nominada como integrante de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por las siglas en inglés de The World Academy of Science).

“Sí, estoy muy contenta, es un reconocimiento muy importante para el país y también para mi. La verdad es que recibí muchos premios en mi carrera, pero esta nominación tiene una gran trascendencia internacional. Francamento es un orgullo y en mi familia también están muy orgullosos”.

Nacida en el barrio de 9 y 66, y desde hace 45 años vecina de 7 y 70, siempre en la misma casa, la doctora Zaritzky trascendió los límites de la Ciudad y hoy es reconocida por la Ciencia mundial.

En esta oportunidad, la Academia Mundial de Ciencias dio a conocer a los 36 nuevos miembros académicos que la integrarán a partir del 1 de enero de 2020, y de ese selecto grupo forma parte la científica de nuestra ciudad. En total, fueron nominados siete científicos sudamericanos, cinco de Brasil y dos de nuestro país, ambas mujeres.

La otra nominación, además de la de la platense Zaritzky, recayó en la doctora Rosa Erra-Balsells (ver aparte).

“Es todo muy reciente, hace unos días recibí la notificación, pero francamente no sé como va a funcionar ni si tengo que viajar porque todavía no me comunicaron nada -cuenta a EL DIA la doctora Zaritzky desde Pinamar- solo sé que la mayoría de las reuniones de la Academia se realizan en Trieste, Italia, aunque también en otros lugares, asi que todavía no me organicé en ese aspecto, pero será un honor trabajar con este grupo de reconocidos científicos”.

Investigadora superior ad honorem del CONICET en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA, CONICET-UNLP-CICPBA), Zaritzky es ingeniera química de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctora en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Docente titular en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, a nivel nacional ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se destacan la Distinción Investigador de la Nación Argentina (2016) otorgada por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), y el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria 2015 correspondiente al área Ingenierías, Arquitectura, Informática del MINCyT.

El año pasado, además, la Academia Mundial de Ciencias le había otorgado el Premio TWAS por las Ciencias de la Ingeniería.

“La Ciencia ha sido muy generosa conmigo durante toda mi trayectoria -cuenta Noemí- y en este caso fui postulada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, pero además he sido también recomendada por otros científicos y entidades internacionales. Esto me enorgullece porque significa que el trabajo de una ha sido seguido tambien fuera de nuestro país”.

La TWAS, por su parte, en los fundamentos para la incorporación de la doctora Zaritzky, la destaca por “el extenso trabajo original de investigación científica y desarrollo tecnológico en ingeniería alimentaria y ambiental”, y subraya que “es considerada internacionalmente entre el núcleo de especialistas reconocidos”.

Al mismo tiempo, resalta la gran cantidad de premios, publicaciones y citas que revelan el impacto de su labor en las áreas de ingeniería alimentaria, tratamiento de aguas y utilización de residuos industriales con importantes aplicaciones para el desarrollo sostenible.

Sin embargo, la científica e investigadora platense no para de trabajar. Actualmente, se encuentra trabajando “en biopolímeros, algo así como el aprovechamiento integral de residuos”, explica de manera sencilla.

En realidad, la variedad y cantidad de desarrollos y soluciones aportados por Zaritzky son difíciles de enumerar, desde la criopreservación de alimentos y material biológico para reproducción en el área veterinaria, hasta la eliminación de tóxicos como el arsénico del agua.

Todo eso le valió ser ahora nominada como miembro de la Academia Mundial de Ciencias, que, con estas incorporaciones, eleva el número de miembros académicos a 1.278. Y, un dato relevante, es que este año se suman 12 mujeres, es decir un 33 por ciento de la nómina, lo que la TWAS subraya que se configura como “una cifra sin precedentes”. Una de esas mujeres, es platense.