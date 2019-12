Pidieron el sobreseimiento del “glover” que mató a un ladrón

Los defensores del “glover” que el 2 de julio pasado mató a un ladrón en 10 y 46 pidieron ayer su sobreseimiento por entender que “estamos ante un claro caso de legítima defensa propia”. En el planteo que ahora deberá resolver el titular del Juzgado de Garantías n° 4 de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, los abogados Damián Barbosa y Gustavo Guerrero argumentaron que, “tal como prescribe el artículo 34 del Código Penal, no son punibles” quien “obrare en defensa propia o de sus derechos.” Insistieron en que el joven intentó “aprehender en flagrancia” a Julio Gabriel Zapata después de que éste “asaltó a una mujer en inmediaciones de 9 y 46”.

“Le empiezo a decir al sujeto que se detenga (...) Cuando llega a la esquina de calles 46 y 10, este sujeto se frena, y se percata que lo venía siguiendo”, “saca un arma de fuego (...), se lanza sobre mí amenazándome que me baje de la moto, queriendo sustraérmela. Yo siempre me mantuve sobre mi vehículo. En todo momento este sujeto me agredía, empujaba, me tironeaba y me pegaba (...) intenta agarrar mi moto con las dos manos, el vehículo se cae al piso, y fue cuando le sostengo la mano derecha en la cual tenía el arma de fuego (...) empezamos a forcejear (...) tuve miedo (...) no me podía mover, y había mucha diferencia en la contextura física de él respecto a la mía, era mucho mas grandote y pesado. Me sentí vencido. Fue en ese momento en que, no se cÓmo, pero saqué la navaja de mi bolsillo derecho, y lo apuñalé”, declaró la víctima.

Los abogados destacaron que “el minucioso relato de R.A.G (se preserva la identidad) pudo ser corroborado y ratificado por diversos testigos”, incluido el de la mujer que fue asaltada en primera instancia y se presentó a declarar espontáneamente. Nuestro cliente “quiere dar vuelta esta triste página de su vida y tratar de retomar una vida normal”, concluyó Barbosa.