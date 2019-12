Con bancos al rojo vivo y filas eternas, cobrar o retirar dinero fue un calvario

En el contexto de una jornada en la que tras algunos chaparrones salió el sol y rajó la tierra, los jubilados y pensionados provinciales comenzaron a cobrar los haberes de diciembre, se formaron colas enormes en los accesos a los bancos e incluso, luego de toda esa molesta espera, algunos beneficiarios del Instituto de Previsión Social -IPS- tropezaron con la falta de dinero en sus cuentas, pues, dijeron, el efectivo no había sido acreditado. Una situación similar de aglomeración humana en medio del agobiante calor se vivió en las entidades bancarias donde se pagaba el bono de emergencia de la Anses.

Toda zona bancaria se recargó ayer de filas en la vereda. Las distintas sedes del Banco Provincia fueron, quizás, las de mayor demanda por el gran número de jubilados del IPS que necesitaban hacerse de sus haberes (fue el turno de los documentos terminados en 0,1,2,y 3 y el lunes les tocará a los finalizados en 4, 5, 6, 7, 8, y 9), pero también otras organizaciones financieras se vieron colmadas de usuarios. El Banco Nación, por caso, y algunas entidades privadas con convenio con la Anses recibieron un aluvión de personas por el bono que se pagó en diciembre a los beneficiarios de los haberes mínimos y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hubo quejas por doquier a raíz del nivel de incomodidad por el que debieron pasar, sobre todo, los adultos mayores. También, según se indicó, debido a la suba de temperatura y bajo los rayos de sol se registró algún desmayo.

El IPS anticipó que aquellos jubilados que ayer no pudieron cobrar hoy podrán hacerlo por cajero

En rigor, cualquier intento de ir por el propio dinero fue todo un desafío. Los cajeros automáticos de las redes públicas y privadas estuvieron colapsadas por la necesidad masiva de contar con efectivo a pocos días de la fiesta de fin de año, pero las cajas atendidas por empleados bancarios también desbordaron por la demanda de miles de jubilados y pensionados que no usan la tarjeta de débito para cobrar y retiran el dinero por la ventanilla.

Al cobro de las jubilaciones y pensiones provinciales y de los bonos para los beneficiarios de la Anses se le sumó otra catarata de usuarios bancarios: se corrió la versión (falsa) de que el lunes no iban a funcionar los bancos y frente al festejo del 31 de diciembre mucha gente se precipitó a los cajeros para conseguir efectivo.

Algo que se repite casi todos los meses pero ayer fue más acentuado sucedió en la sede del Banco Industrial de la avenida 13 entre 58 y 59. Las instalaciones se colmaron de adultos mayores que necesitaban cobrar y durante largas horas la fila de gente pegaba la vuelta por la calle 59. “Fue un caos; desastroso. Tuvimos que soportar esa espera con un calor espantoso; incluso un hombre se desmayó”, contó, indignado, un jubilado que fue testigo y actor de esa nutrida cola.

Numerosos jubilados de la Provincia se comunicaron ayer a la redacción de EL DIA y señalaron su malestar debido a que aunque les correspondía cobrar no les figuraba el dinero como disponible para poder retirarlo de sus cuentas. Oficialmente se reconoció el inconveniente y se detalló en que tenía que ver con problemas en el sistema del Banco Provincia y que con el correr de las horas se iban a normalizar las acreditaciones.

No fueron esos los únicos inconvenientes registrados en la jornada de cobros, ya casi sobre el final del año. Se escucharon reclamos de jubilados y pensionados nacionales que tomaron créditos y que se les descontó una cuota del bono otorgado por la emergencia social, cuando se la habían debitado del haber de diciembre. Tal fue el caso de Liliana Medina. “Cobro la mínima; fui al Banco Supervielle de 7 entre 41 y 42 por el bono de 5.000 pesos y resulta que me habían descontado 1.321 pesos del préstamo, algo que no pueden hacer con el bono”, se quejó la mujer.

LO QUE FALTÓ AYER, ESTARÁ HOY

El IPS informó que los jubilados y pensionados bonaerenses que se vieron imposibilitados de cobrar ayer sus haberes de diciembre podrán hacerlo hoy por cajero automático.

Durante la jornada de ayer debía comenzar el pago de las jubilaciones cuyos documentos terminen en 0, 1, 2 y 3, mientras que el lunes 30 lo harán quienes tengan DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero muchos beneficiarios denunciaron que no pudieron cobrar.

“Atento a los numerosos reclamos realizados por nuestros beneficiarios, que se han visto imposibilitados de retirar por cajero automático sus haberes del mes de diciembre depositados en el día de la fecha -por ayer-, podrán hacerlo a partir de mañana 28 de diciembre -por hoy-”, se informó en un comunicado del IPS.

Explicaron que “las autoridades de Banco Provincia de Buenos Aires confirmaron que hubo un error de procesamiento, el que será subsanado en el transcurso de la jornada, quedando completamente regularizado en el día de mañana -por hoy-”.