¿Tevez tiene asegurada su continuidad en Boca, o es un simple rumor?

Se sabe que Carlos Tevez tiene deseos de continuar en Boca, a partir de la próxima temporada. El Apache, que oportunamente había declarado que se podría adelantar su retiro en caso de no seguir jugando en el club de sus amores, tiene la palabra para decidir su futuro. O al menos es lo que piensan Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y compañía.

En las últimas horas, varios medios periodísticos daban cuenta que ya se habría mantenido un contacto informal con el flamante Director Deportivo y el propio futbolística, y habrían dejado entrever que la continuidad del Apache estaría encaminada y que se haría oficial en los próximos días.

Sin embargo, ayer por las redes sociales, se hizo viral algunas declaraciones del hermano de Tevez, desmintiendo la información sobre un acuerdo para la renovación del vínculo contractual con el máximo ídolo boquense.

“Les pido a los que quieren a mi hermano que no se confundan con informaciones falsas, nadie lo ha llamado todavía, lo que no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano”, posteó Diego Tevez, hermano del “diez”.

RETIRO, SÍ, RETIRO, NO

Tevez, que había deslizado la posibilidad del retiro si no seguía en el club, podría hacerse presente el viernes 3 de enero cuando el plantel regrese de las vacaciones bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, el nuevo DT que todavía no fue anunciado pese al acuerdo total ya existente.

El ex Manchester City y Juventus, entre otros, que cumplirá 36 años en febrero, iniciaría el 2020 con la ilusión de tener mayor protagonismo futbolístico.

Tevez fue señalado por Alfaro como un jugador central para su proyecto a comienzos de año pero con el transcurso de la temporada perdió continuidad y redondeó una estadística de 38 partidos (21 como titular) con seis goles.

NAHUEL MOLINA Y SU DESEO DE CONTINUAR EN BOCA

El marcador lateral Nahuel Molina Lucero, quien se encuentra a préstamo en Rosario Central, deberá regresar a Boca en los próximos días.

El futbolista, de 22 años, y surgido de las inferiores del “xeneize”, dejó en claro que sus intenciones es continuar en el club y pelear un lugar en el equipo principal.

Sin embargo, en los primeros días de enero, Molina y su representante, tendrán que sentarse a charlar con Raúl Cascini, integrante de la Comisión de Fútbol, a los efectos de definir los pasos a seguir.

En caso de que el futbolista no continúe, Central renovaría su préstamo. Otro de los futbolistas que tiene que regresar a Boca es Sebastián Pérez. El colombiano llegó al Xeneize a mediados del 2016 y prometía. Sin embargo, nunca pudo afirmarse en el equipo que dirigía el Mellizo Guillermo. Primero porque el DT prefirió otros jugadores y luego, por una grave lesión.

Pero el problema que puede surgir no es futbolístico, sino por el tema de los cupos, ya que Boca tiene el límite completo.