Abrazo solidario al Instituto de Hemoterapia en reclamo de pase a planta e insumos

Trabajadores del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, pacientes y donantes de sangre realizaron hoy un abrazo solidario al edificio médico de 14 y 66 para pedir el pase a planta permanente de empleados contratados y que se garantice el aprovisionamiento de insumos para el desarrollo de las actividades.

El sector comunicó que "estamos solicitando el pase a planta permanente de once compañeros contratados, entre ellos técnicos, promotores y comunicadores".

Asimismo, reclamaron a las autoridades "que garanticen la compra de insumos necesarios para el correcto funcionamiento institucional".

"No queremos parches de insumos que se piden prestados, ni parches con trabajadores precarios que no saben si se quedan sin trabajo cada semestre. Es personal capacitado que no debe perderse", manifestaron.