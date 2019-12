Dieron vuelta una casa y se llevaron una caja fuerte con alrededor de 50 mil pesos

Un domingo cualquiera, en un barrio tranquilo, al menos cuando brilla el sol, puede esconder una pesadilla: la casa revuelta y el robo de una caja fuerte que contiene 50 mil pesos redondeados tras una semana de trabajo.

El drama se le presentó a una familia, en su casa situada en inmediaciones de 4 y 76, Villa Elvira.

Hasta el domingo, Adrián, el dueño de casa, identificaba otra clase de peligros en las calles por las que se mueve habitualmente con su hijo. “Esta es una zona muy tranquila. Al menos de día. De noche, por ahí pasa una moto, frena y te roban. Por eso, se tomó la decisión de colocar la alarma vecinal”, indicó. Hace poco, el dispositivo apareció con el reflector apedreado, lamentó el vecino.

Hace poco, un aviso. “Hace una semana, más o menos, le robaron a un amigo que vive en la zona de 5 y 80. Se llevaron hasta los remedios de la madre”, indicó Adrián.

Esta vez, la lógica de la precaución se rompió. El delito se presentó de día, en forma sigilosa, dentro de la casa y cuando los dueños no estaban.

“Me fui alrededor de las nueve y media de la mañana y volví a las diez de la noche. Mi hijo entró por la puerta de la cocina, que está atrás y me llamó la atención porque no la había dejado abierta. Cuando me acerqué vi todo revuelto. Llamé al 911, agarré al nene y me fui a la comisaría”, recordó la víctima del escruche.

Cuando pudo entrar a la casa, encontró con despojos de una invasión. Cajones abiertos, elementos de la casa dispersos en todos los ambientes y la destrucción del placard de una pieza donde, a juicio del hombre, estaba lo único que buscaban: una caja de chapa empotrada en la pared y con una cerradura.

“Calculo que esto fue entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde”, dijo y añadió que “fue una batida. Alguien que sabía que ahí guardo la plata de mi trabajo”, dijo el hombre que se dedica a la comercialización de productos para el mantenimiento de piscinas. En tren de cálculos, arriesgó que “puedo llegar a saber quién fue” el o los autores del robo.

Siempre según la versión de la víctima, la casa fue “dada vuelta” pero los ladrones solo se concentraron en el dinero, ya que “no faltó ninguna otra cosa. Se notó que buscaban la caja. Por eso, revisaron todo”.

En ese sentido, Adrián sostuvo que “se llevaron la caja entera, con un pedazo de placard. No tocaron más nada, ni televisores, ni un teléfono. “No se llevaron nada, solo la caja”, dijo e insistió con que “esto tiene que haber sido una batida porque cualquier ladrón ve una cámara de fotos, un televisor, un teléfono y se lo lleva”.