VIDEO.- Dura realidad en primera persona: la falta de agua golpea a dos comedores de La Plata

El drama de la falta de agua a lo ancho de la Región trajo aparejado un duro coletazo para dos comedores barriales de Villa Elvira. Según denuncian mujeres que llevan adelante estos espacios de contención de decenas de niños humildes de esa localidad, se enfrentan ante una problemática que data de años y que se agravó en el último tiempo, teniendo que lidiar a diario con la ardua labor del acarreo de enormes y pesados recipientes con agua pero también con pésimas condiciones de salubridad y con el riesgo sanitario al que están expuestos los chiquitos. Por estos motivos y por la falta de respuestas de ABSA , decidieron por primera vez elevar una nota a nivel institucional, a título del Centro Institucional Social Comunitario que fomenta estos espacios solidarios, en un intento de que la compañía brinde una solución urgente.

Ante este contexto cotidiano apuntaron, principalmente, dificultades para la higiene y aseo de los niños que asisten a esos comedores. Pero además, la falta de agua complica llevar al pie de la letra los cronogramas de meriendas y comidas y las tareas de limpieza de las modestas instalaciones donde se desarrollan las actividades. Por esto, afirmaron, tanto las mujeres como las decenas de chiquitos que se acercan a tomar la leche se topan con una situación de "riesgo para la salud", más aún en estas épocas de calor, cuando el agua se convierte en un elemento de primer orden.

"Nosotros trabajamos en la institución con merenderos y comedores. El tema es que atendemos a niños diariamente y eso nos afecta de diferentes maneras. Ni siquiera el lavado de alimentos, de utensilios, ni siquiera el baño porque los nenes comen y van al baño. Entonces estamos re contra mal", expresó la titular del Centro Institucional Social Comunitario, Adriana Avila.

Avila aseguró que es preocupante como "las personas que trabajan a diario juntan y acarrean agua, es demasiado y no alcanza". Al mismo tiempo explicó, en torno al reclamo elevado a ABSA, que "el tema es que hay un tendido de calle y se han ido conectando las personas pero nadie da respuesta.

"Nosotros nos acercamos a ABSA -a pedir los medidores-, pero no hay una solución. No traen bidón, ni un sachet de agua. Nosotros nos vemos que nadie se responsabiliza. No sentimos que nadie nos dé una mano", expuso.

Sonia Jara se encarga del comedor "Mimito" ubicado en 123 entre 613 y 614, donde concurren diariamente unos 30 nenes que por estos días tienen que convivir con canillas sin una gota de agua. La mujer contó que las penurias por las deficiencias en el suministro ocurre “todos los años, siempre" y que antes la escasez era cosa de enero pero que "ahora desde noviembre no tenemos agua". "La gente compra un motorcito y tienen agua. Pero nosotros no tenemos. Nos levantamos temprano, a las 3 de la mañana, a esperar que haya agua", lamentó.

Diana Ruiz Díaz, por su parte, se encarga del comedor "Pequeño Gigante", en 602 entre 1 y 115, que atiende a unos 43 niños. "Tenés que estar yendo a buscar agua. No tenemos para lavar las tazas, ni siquiera para lavar las verduras. Para el baño, que es indispensable, tampoco hay. Es imposible. Tengo estar debajo de una canilla con una palangana esperando que salga. El agua es lo principal. Estaría bueno que se pueda solucionar".

Las mujeres coincidieron en que el faltante no es un problema propio de los comedores comunitarios y que se extiende a toda la comunidad de Villa Elvira en un área concreta que abarca de 600 a 614 y desde avenida 7 hasta la ruta 11. En el reclamo presentado a ABSA, solicitaron, a título de la ONG, la "normalización del servicio" y resaltaron que "la carencia de agua nos impide el normal desarrollo para la elaboración de alimentos y meriendas, además de los elementos necesarios para la elaboración, no siendo menor la importancia del uso de los baños".