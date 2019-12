Ponen en duda la elección de delegados municipales convocada por Garro

Con un proceso judicial en marcha y una serie de evaluaciones desfavorables que por estas horas se realizan en el Ejecutivo municipal, la elección de delegados convocada por Julio Garro para el 23 de febrero se pone cada vez más en duda. Y en esa línea sumaba peso por estas horas la idea de posponer esos comicios “al menos unos meses”.

No había ayer una decisión oficial tomada. Sin embargo en el entorno del Intendente cada vez eran más los que advertían que, en el marco de una tendencia generalizada que busca una disminución del gasto político, los comicios convocados son “demasiado costosos para este momento”. No dejaban en segundo plano la admisión de que, como lo señala la solicitud presentada en la Justicia, la Comuna no cuenta con un padrón actualizado acorde para este tipo de elección.

Con todo, y advirtiendo la existencia de un proceso que, como publicó este diario, se inició la semana pasada en la justicia Contencioso Administrativa, en el Ejecutivo municipal confirmaron que evalúan con cada vez más fuerza la idea de postergar la elección.

Así lo ratificó el secretario de Gobierno municipal, Marcelo Leguizamón, sobre la situación de la convocatoria, los plazos para su implementación y la necesidad de contar con un padrón que sea coincidente en términos de los límites de las delegaciones y los circuitos electorales. No obstante, reparó en que “no hubo aún una decisión oficial sobre la medida. El Intendente está convencido de hacerlas, aunque tal vez eso ocurra más adelante”.

90 MILLONES DE PESOS

La elección optativa de los titulares de las 23 delegaciones en que se divide la administración de la Ciudad costaría, según calculan en el Ejecutivo, unos 90 millones de pesos, teniendo en cuenta la logística, la seguridad, publicidad y gasto administrativo.

“Se trata casi del doble de lo que la Comuna recibirá de la Provincia en 2020 en concepto de Fondo Educativo”, evaluaron fuera de micrófono algunos funcionarios abocados a los números.

En ese contexto, y atentos a la cuestión de reducir, como ocurre en otros municipios, el gasto político en pos de la crisis económica, en una reunión de la que también participó el coordinador general de la Comuna, Oscar Negrelli, se deslizó la posibilidad no sólo de postergarlas, sino de hacerlas coincidir con las legislativas de 2021.

No obstante, si, finalmente, el Intendente termina coincidiendo en postergar los comicios, la medida deberá oficializarse con el decreto correspondiente, algo que aún permanece en análisis.

Sin embargo, reconocen que la implementación de la movida se encuentra “cada vez más en duda”. Y que a fines de esta semana podría haber una definición concreta.

Como viene publicando este diario, en septiembre pasado el intendente, Julio Garro, firmó el decreto que convocaba a la celebración de elecciones de delegados en nuestra ciudad para el 23 de febrero.

Fue conforme a la ordenanza Nº9.200 que estableció esa forma de consulta vecinal y que sólo fue implementada en el 2000 por el entonces intendente Julio Alak.

La iniciativa de Garro, que en ese momento se encontraba en campaña electoral, había despertado un importante rechazo de la oposición y de las organizaciones intermedias. A la polémica se sumó que el martes pasado el abogado y ex candidato opositor Marcelo Peña presentó en la justicia un reclamo para dejar el decreto sin efecto, debido a la falta de un padrón acorde para esta elección y por no estar clara la forma de financiamiento.

En diálogo con este diario, Garro, había advertido que en términos económicos el gasto era importante, pero también había afirmado que la iniciativa había sido “una promesa de campaña” y que seguiría adelante si la justicia no se lo impedía. Ahora, en su equipo, analizan otras alternativas.