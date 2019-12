Críticas del gremio de los taxistas por la crisis del sector en la Ciudad

El secretario general del sindicato de peones de taxis de La Plata, Juan Carlos Berón, lanzó ayer críticas a la gestión de Julio Garro, entre 2015 y 2019, así como a la de Cambiemos en todos sus niveles, en el marco de una descripción de la “alarmante” situación que vive el sector en nuestra ciudad por la retracción del consumo del servicio.

El gremialista cuestionó la falta de un acompañamiento manifiesto del jefe comunal a los planteos del sector que “es un transporte público” y, a través de una carta difundida ayer, relató que las medidas económicas que tomó el gobierno del ex presidente Mauricio Macri “perjudicaron a las personas desde la clase media hacia abajo”. Y argumentó que la mayoría de ellas impactaron en los precios e “hicieron subir la canasta básica, los alimentos en general, las tarifas de servicios públicos y el combustible”. E indicó que a la par de que esto ocurría, “los taxistas íbamos perdiendo poder adquisitivo”.

Para graficar cuánto la crisis golpeó al sector, Berón describió que en 2015 “los taxistas realizábamos entre 30 y 35 viajes en una jornada de 10 horas” y ahora pasamos a tener en el mismo tiempo un promedio de 25 viajes”.

En ese sentido, advirtió que “las recaudaciones comenzaron a bajar porque los pasajeros debieron suprimir el tomar taxis y caminar más y hoy, en este 2019 que termina, hacemos en una jornada un promedio de entre 15 y 17 viajes, ganando en términos nominales lo mismo que ganábamos en 2015: 450 pesos diarios”.

En este marco, el chofer cuestionó la llegada a la Ciudad del sistema de transporte Uber, que funciona a través de una aplicación de los teléfonos, y que “realiza una competencia desleal y genera enfrentamientos de trabajadores legales”, que son los “taxistas y remiseros”.

Insistió en este marco en que Uber “nos roba nuestro trabajo, que ya se encuentra golpeado por la crisis”. Y se quejó: “Hoy la mayoría de las familias taxistas no podemos pagar la luz, el gas, no se puede comprar carne, leche, no se puede alquilar, vestir a nuestros hijos, nuestros niños comen en comedores escolares, los remedios son solo para los ricos. Un trabajador taxista no tiene derecho a enfermarse”, concluyó.