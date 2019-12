El Gobernador convocó a intendentes de Cambiemos para destrabar la ley impositiva

El gobernador. Axel Kicillof convocó a los más de 60 intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio para intentar apurar la aprobación de la suba de impuestos que está trabada en la Legislatura provincial. El encuentro está previsto para el jueves en nuestra ciudad, y apunta, según trascendió, a que el mandatario provincial explique a los jefes comunales los “problemas” que tendrán sus comunas si no se aprueba la norma.

Kicillof había remarcado el domingo que aquellos distritos que menos reciben de coparticipación nacional tendrán mayores problemas si no se aprueba la reforma impositiva que impulsa. Y, tras reprochar a la oposición la falta de diálogo, ayer los convocó a un cónclave que se celebrará en la Gobernación.

Con María Eugenia Vidal de viaje, las negociaciones las llevaron adelante, principalmente intendentes PRO del Conurbano como Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata) y Néstor Grindetti (Lanús. Sin embargo, desde el entorno del gobernador creen que la situación económica de otros distritos del interior no es tan holgada como la de éstos. Por eso apuestan en la reunión a doblar la voluntad de otros alcaldes que necesitan de la ley impositiva para recibir más recursos.

En este sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien mantiene una posición no tan dura como otros dirigentes de Cambiemos, la reunión puede servir para acercar posiciones. “No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar. Pero el gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación”, planteó en declaraciones radiales, seguido por expresiones similares de sus pares de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Montenegro afirmó que acompañará al Gobernador “en todo” lo que contribuya a “la gobernabilidad”. El jefe comunal de Juntos por el Cambio afirmó que “todo lo que sea gobernabilidad para el gobernador Kicillof se la daremos, lo acompañaremos”, exhibiendo una posición dialoguista, asumió que “habrá discusiones” respecto a “cómo se tiene que cobrar y los montos”, pero señaló que será “siempre pensando en cuidar a la gente”.

En la misma línea, Valenzuela aseguró que “los 61 intendentes de Juntos por el Cambio” están “dispuestos a seguir dándole instrumentos para gobernar” a Kicillof, y expresó su confianza en que “en breve” se va lograr tener “una ley de consenso” de reforma tributaria.

En tanto, Héctor Gay, de Bahía Blanca, anticipó que el jueves planteará a Kicillof las dificultades que tiene en su distrito con la situación del boleto de transporte urbano y de ABSA.

PRÓRROGA

Anoche no estaba confirmada la lista de mandatarios que irán al encuentro, en tanto que trascendió que en el Frente de Todos trabajaban en un decreto para extender las sesiones extraordinarias en la Legislatura bonaerense, en tanto que Kicillof procurará llegar a un acuerdo para debatir la norma “a fines de esta semana o principios de la próxima”.

Ayer, el gobernador insistió en que el proyecto del oficialismo pretende que se recaude lo mismo que el año pasado y para ello se le exige un esfuerzo a los sectores de mayor poder adquisitivo. “En el caso del inmobiliario rural solo 200 propietarios tendrían un incremento mayor a la inflación. Y si pagan en una cuota, no lo tendrían. Solo 200 propietarios de más de 2000 hectáreas. Campos que valen de 10 millones de dólares para arriba tendrían que pagar lo mismo que el año pasado, más un poco más de actualización. Y si pagan en una cuota lo mismo que el año pasado en términos reales”, desarrolló.

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró que Juntos por el Cambio será “una oposición feroz” al gobierno provincial y afirmó que el consenso con la oposición que la ex gobernadora María Eugenia Vidal realizado antes de irse para “acompañar con medidas e instrumentos legislativos en la primera etapa de gobierno sólo duró nueve días”.