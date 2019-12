Las Granatto, el aporte de sangre platense a Las Leonas

Las Leonas iban llegando de una o en grupos en sus autos particulares hasta el predio del club Santa Bárbara para desarrollar el último entrenamiento de cara al segundo de los tres “test-matches” frente a Alemania (ver cuadro aparte) para luego de la práctica -donde también realizaron una “mini-clínica” para las jugadoras más chiquitas de la institución- trasladarse todas juntas en un ómnibus hasta un hotel céntrico de nuestra ciudad y quedar concentradas.

En el quincho del club se encontraba el Chapa Retegui junto al resto del cuerpo técnico y las Leonas “locales”, las hermanas María José y María Victoria Granatto o simplemente Majo y Vicky, respectivamente, como las conocen la gente.

Ambas hermanas están orgullosas y más que felices que Las Leonas puedan jugar esta serie de partidos internacionales frente a Alemania en cancha de Santa Bárbara, que es como el patio de su casa, ya que ahí crecieron y se formaron como jugadoras de hockey hasta llegar a formar parte del seleccionado argentino femenino.

“Es algo que hasta hace poco tiempo era imaginable que Las Leonas puedan jugar en La Plata y propiamente dicho en nuestro club. Pero con el esfuerzo de la dirigencia y de toda la gente que colaboró para construir una cancha de primer nivel internacional hizo posible para que ese sueño hoy sea una realidad”, comentó Majo Granatto se encargó de abrir la charla con este medio.

Por ahí cerca estaba Belén Succi, la interminable arquera de Las Leonas, que se encontraba “whatsappeando”; mientras que de repente se largó un fuerte chaparrón, que duró apenas unos minutos.

“Para nosotros es un orgullo, que equipos como Alemania, que es una potencia del hockey a nivel internacional, vengan a jugar a La Plata, ya que además de jerarquizar al club Santa Bárbara y sumado a la presencia de Las Leonas también se encargan de brindarle un prestigio al deporte de nuestra ciudad”, rubricó Vicky Granatto, mientras se colocaba una campera blanca sobre el buzo del seleccionado argentino.

Las Granatto son cuatro hermanas, ya que a Majo y Vicky hay que sumarles a Mariquena y Delfina, que también juegan al hockey en Santa Bárbara por lo que se puede observar a una familia que tiene bien arraigado a este deporte.

Por otra parte, Majo hace referencia al partido del domingo pasado frente a Alemania. “Fue todo muy emocionante para las dos, el hecho de entrar a la cancha y ver a nuestra familia en las tribunas como así también a mucha gente conocida que nos acompaño desde muy chiquitas en esta aventura que emprendimos en el hockey y que en aquel momento ni imaginábamos estar defendiendo la camiseta argentina y encima en nuestra propia cancha”, puntualizó.

En el caso de Vicky fue convocada al seleccionado argentino para esta de serie de tres partidos contra Alemania, ya que en la última gira por Europa no integró la delegación nacional. “No importa que ayer no te encuentres en el seleccionado y hoy, como es mi caso, estás en el equipo. Este es un gran plantel y existe una mancomunión entre todas las chicas. No hay competencia, sino que entre todas nos apoyamos y nos damos fuerza cuando a cada una le toca entrar a la cancha”, afirmó.

Claro que la mente de las jugadoras y el cuerpo técnico está puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dejar atrás lo que sucedió hace cuatro años atrás en Río de Janeiro, ya que Las Leonas ocuparon el séptimo puesto de dicha competencia donde estuvo presente Majo Granatto.

“No sé si es un revancha, pero debemos borrar lo que hicimos en Río 2016. Nuestra intención es ir por la medalla dorada, como todos los equipos que son potencia en el hockey mundial, o al menos poner en el podio a Las Leonas, que era una tradición para el seleccionado nacional de hockey de nuestro país y para ello ya estamos trabajando”, confió Majo.

Por último, Vicky dice que “como hermanas estamos todo el tiempo juntas. Nos llevamos bien dentro y afuera de la cancha, pero a la hora de concentrar lo hacemos por separado. En este caso yo estoy con Pity D’Elía; mientras que Majo está con Agustina Albertario”, cerró la habilidosa jugadora de Santa Bárbara, que también invitó a toda la gente de nuestra ciudad que se acerque hoy y mañana al club de Gonnet para alentar a Las Leonas en los dos partidos amistosos que le restan por jugar a la Selección Argentina frente a Alemania.