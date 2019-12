Un alemán llegó a Neuquén para recorrer la cordillera en bicicleta y le robaron todo

Hace una semana, Mike, un turista alemán de 25 años, llegaba al país con el objetivo de recorrer la cordillera en bicicleta y cruzar a Chile, dode se encontraría con un amigo. Sin embargo, un robo puso su sueño en jaque.

Este miércoles por la mañana, mientras estaba en la terminal de ómnibus de la capital de Neuquén, el joven fue engañado. Un sujeto comenzó a charlar con él, lo invitó a tomar una cerveza y luego, cuando Mike le pidió que le cuide sus pertenencias mientras iba a un cajero, se llevó todo.

En detalle, le sustrajo una bicicleta marca Orange rodado 29, un carro en el que transportaba tres mochilas, un bolso con carpa, una bolsa de dormir, un anafe, ropa y una tablet. También pasaporte, dinero y su teléfono celular.

Al no hablar español, Mike tuvo dificultades hasta que le ofrecieron ayuda y traducción para radicar la denuncia en la Comisaría 44 de Valentina Sur.

“Al principio estaba totalmente confundido, no sabía qué había pasado. Pero luego conocí a mucha gente que me ayudó y por eso me siento muy agradecido", dijo el extranjero a la prensa local.

Y agregó, en cuanto a cómo seguirá su travesía: "Está todo muy fresco todavía, no sé qué es lo que voy a hacer en los próximos días y si es posible continuar con el viaje”.