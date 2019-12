Preocupación por los problemas de visión detectados en los niños de la periferia platense

Especialistas en optometría de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) expresaron preocupación por la detección de problemas de visión en niños y niñas que habitan en la periferia de La Plata y la falta de una corrección temprana de esa situación, informó la casa de estudios.

Según los registros estadísticos del Programa Salud Visual para Todos, que lleva adelante la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, la situación "es preocupante" en zonas vulnerables de la región ya que "las cifras revelan que los casos infantiles de defectos refractivos que requieren ser corregidos alcanza al 11 por ciento en la zona del gran La Plata".

"Estos datos resultan inquietantes si se los campara con la media a nivel global que, según la Organización Mundial de la Salud, ronda el 4% de la población infantil", precisó un comunicado de la universidad.

Para Laura Brusi, directora del Programa de Extensión de la UNLP, "la vulnerabilidad es altísima, pues si los defectos no se corrigen a tiempo, el desarrollo ocular en la infancia queda afectado provocando un daño visual permanente".

"La mayoría de los menores que vemos a diario no tienen un daño estructural del órgano en sí, sino que lo que sucede es que la imagen no enfoca en la retina y eso hace que esas estructuras oculares no se desarrollen normalmente. Esto puede evitarse con una corrección óptica temprana", agregó.