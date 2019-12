El pibe 10

Desde hace un par de días, Los Hornos se encuentra convulsionado por un hecho que ocurrió el domingo pasado. Un hijo dilecto de la populosa barriada como lo es Nicolás Moscardini se consagró campeón de TC2000, una de las categorías de autos de turismo más importantes de nuestro continente.

Nicolás Moscardini y su familia (papá Gustavo, mamá Silvina y Florencia su hermana menor) son muy unidos entre sí y comparten esta alegría por el hecho de que Nico, el campeón del pueblo, levantó la “Orejona” -como se lo llama al trofeo de la categoría por su formato- tras consagrarse en la prueba de Paraná, Entre Ríos.

“Todavía no lo puedo creer. Desde los cinco años que comencé a correr en karting siempre soñé con este momento salir campeón de una de las categorías grandes del automovilismo nacional como lo es el TC2000”, comenzó diciendo Nico Moscardini en el diálogo que mantuvo en este medio.

Y ese karting, del que habla Nicolás, trajo un pequeño conflicto familiar, ya que a mamá Silvina no le cayó muy bien el regalo que le hizo papá Gustavo a Nico en el día de su cumpleaños.

“La verdad que a mi mujer no le cayó del todo bien que a Nico le haya comprado un karting. Pero enseguida empezó a correr y de ahí no paró nunca”, apuntó el padre de Nicolás.

De esta manera, Moscardini comenzó su historia con el automovilismo, como casi todos los grandes pilotos, de los más básico que es el karting para llegar a ser campeones de la máximas categorías del deporte motor.

A propósito, Moscardini se convirtió en el campeón más joven de la historia del TC2000 actual y también del Súper TC2000 ya que con 19 años, 4 meses y 25 días logró el máximo título con un Renault Fluence del equipo Ambrogio Racing por lo que quebró la marca que en TC2000 tenía Franco Girolami quien en 2012, con un Fiat Línea del Pro Racing, se coronó campeón con 20 años y 9 meses.

El promedio de edad de los campeones en TC2000 y Súper TC2000 se ha ido modificando a la baja y los últimos títulos han sido para pilotos que tienen edades en la franja de los 25 a 30 años, por lo que la conquista de Moscardini se ubica bastante por debajo de ese promedio.

Tanto mamá Silvana como su hermana Florencia (17 años, que pasó a sexto año del Colegio San Benjamín y su deseo es ser azafata) también acompañan a Nicolás a cada carrera donde se presente. “Como madre se sufre mucho, sobre todo en que pueda pasar algún tipo de accidente; mientras que mi esposo vive muy nervioso las carreras en la zona de boxes”, contó Silvina; mientras que Florencia agregó que “a Nico trato de apoyarlo siempre. Me gustan las carreras de auto, pero como mi mamá también sufro mucho por si le llegara a pasar algo a mi hermano”.

Mientras que se desarrollaba la charla en living de la casa de Los Hornos, el celular le sonaba constantemente. Al ser consultado si fue saludado por algún piloto en especial, Nicolás dijo “primero principal todos los pilotos de la categoría y después me mandó un mensaje Matías Rossi y en un programa de televisión me crucé con Agustín Canapino. Ambos me felicitaron por la conquista del campeonato”, subrayó,

“La idea para el año que viene es proyectarme al Súper TC2000, una categoría más exigente y competitiva”

Nicolás Moscardini,

Campeón de TC2000

A todo esto, Nicolás Moscardini ya proyecta su carrera para el año próximo. “Con el hecho de haber salido campeón creo que cumplí con mi paso en el TC2000 para de esta manera incursionar en el Súper TC2000, una categoría más exigente y mucho más competitiva”, cerró el piloto de Los Hornos.