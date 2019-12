EN VIVO.- Presentan a Mascherano: "Conozco la historia y me identifico con los valores de Estudiantes"

Desde que se hizo pública su posible llegada a Estudiantes, con el operativo seducción iniciado a finales de septiembre, la expectativa fue creciendo paulatinamente dentro de un público Pincha que ya tenía para festejar con el ansiado regreso a UNO.

Sin embargo, la jornada de hoy tiene su epicentro con la gran presentación oficial de Javier Mascherano en el Jorge Luis Hirschi como nuevo jugador de Estudiantes.

Minutos después de las 18:30, el flamante refuerzo del León apareció en la nueva sala de conferencia de prensa y tras una introducción del presidente Verón, la nueva incorporación tomó la palabra: "Es un día especial para mí y llego con la ilusión de poder disfrutar lo lindo del fútbol".

Luego agregó que "conozco la historia y me identifico con los valores de Estudiantes. Espero poder estar a la altura, tratar de ser yo mismo, es en definitiva lo que fue a buscar el club. Soy un trabajador que trata de sumar desde el lugar que me toque"

Ante la consulta de EL DIA, habló de los recuerdos de enfrentar al Pincha y de su adaptación al club ya conociendo a varios de los protagonistas. "Llego a un nuevo club pero como si no lo fuera. Sobre todo por la gente que conozco porque ya tenía la posibilidad de tener una relación y eso hacer más fácil las cosas. En cuanto al recuerdo, ya ha pasado tanto tiempo, tengo algún recuerdo del viejo estadio y ver esto ahora (por 1 y 57) es tremendo".

Tras la presentación formal ante la prensa, se espera que salió al verde césped de 1 y 57, donde más de 15.000 hinchas albirrojos fueron los primeros en verlo con los colores que estará defendiendo en la próxima temporada.

Para recibirlo, se hicieron presentes en el campo de juego algunos de los campeones del mundo como el Bambi Flores, Carlos Pachamé, Juan Ramón Verón. También lo hizo Claudio Gugnali y el Bocha Flores (del '82 y '83) y por parte del plantel actual Gastón Fernández, Mariano Andújar, Jonathan Shunke y el entrenador Gabriel Milito

Allí, quien tuvo pasos destacados por River, Barcelona y la Selección Argentina, entre otros, recibió las palabras de cada uno de los que estaba en el campo de juego y tuvo el primer cara a cara con los hinchas que colmaron las dos tribunas que se abrieron en el estadio, la de 115 y la de 55.

🏟🙌 ¡Ya estamos en UNO! Javier Mascherano ya llego al @EstadioHirschi y entro al vestuario local junto con Juan Sebastián Verón y Gabriel Milito pic.twitter.com/rMg5PMnSh2 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 7, 2019

😍 ¡Sentite como en casa! @Mascherano llegó al Country Club para conocer el predio y a sus nuevos compañeros



¡Bienvenido Masche! 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/nZVXERccNa — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 7, 2019

“ELIGIÓ EL CLUB INDICADO“

Si bien aún no se puso a su disposición, Milito conoce bien a Mascherano de sus pasos por Barcelona y por el seleccionado nacional. Y ante esta situación, el DT del Pincha se refirió a lo que puede aportar el volante, aunque no definió en qué lugar del campo lo utilizará.

“No es que en una posición jugó bien y en la otra cumplió...en las dos se mantuvo en un nivel altísimo. Yo lo pienso en ambas...lo que sí estoy seguro, es que eligió el club indicado para volver al fútbol argentino”, indicó.

En la misma sintonía, otro de los que refirió a la vuelta de Javier Mascherano fue Juan Sebastián Verón. Al respecto, el ahora Presidente de Estudiantes expresó: “La readaptación cuesta, no sólo en el fútbol, sino en la vida. Cuando se toma una decisión como esta hay consecuencias, así que veremos... dependerá de él”, explicó el mandamás tras recibir un reconocimiento a nombre del club de parte del Comité Olímpico Argentino por la construcción del nuevo estadio en 1 y 57.

“Yo le conté mi experiencia cuando volví a Argentina. A mí me costó, es algo normal, pero donde te acomodás, difícilmente la puedas pasar mal”, reconoció.

“Mascherano tiene mucho fútbol para dar y no es un nombre más, tanto para sus compañeros como para quienes lo tengan enfrente. Se lo ve bien y eso es un buen paso. Nosotros lo queremos aprovechar no sólo por lo que nos pueda dar como jugador sino también por lo que representa fuera del campo por trayectoria e historia. Está claro que no traemos sólo un jugador de fútbol”, concluyó.

Marcelo Gallardo también tuvo palabras para con el “Jefecito”. El DT de River destacó ayer: “Es buena su vuelta, es interesante. Lo hará en Estudiantes, como fue a China en su momento, son decisiones, le hará muy bien”, expresó. “Hablé con él y sé del progreso que tuvo en todo sentido. Que vuelva a la Argentina es bueno porque va a transmitir toda su experiencia y le va a hacer muy bien no solo a Estudiantes, sino al fútbol argentino”, finalizó.