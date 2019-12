Se normalizó la atención de los médicos por IOMA tras un día sin cobertura

Pasó una semana de fuerte preocupación, incertidumbre y malestar para los más de 300.000 afiliados al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en la Región.

Después de la angustia del jueves, cuando los médicos dejaron de atender a través de la obra social provincial, ayer finalmente llegó el alivio, ya que, como informara este diario, los profesionales decidieron levantar la protesta después de recibir un pago atrasado correspondiente a octubre.

Así las cosas, los médicos nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) volvieron a atender a los afiliados al IOMA, aunque mantienen el cobro “unilateral” de los bonos por encima del valor oficial aprobado por la obra social provincial.

No obstante, quienes ayer a la mañana se llevaron una enorme sorpresa fueron los afiliados de Ensenada. Muchos de ellos dijeron a este diario que se fueron a atender y los profesionales de esa ciudad no estaban brindando cobertura por IOMA. En rigor, se trató de una medida de fuerza de la Agremiación Médica de Ensenada, dispuesta porque no habían recibido “el pago de lo adeudado por parte del IOMA. Razón por lo cual se continúa con el corte de servicios en la atención a sus afiliados, hasta tanto no se reciba el pago del mismo”, informaban en una comunicado.

Sin embargo, poco después del mediodía se supo, también a través de un comunicado, que ingresó a la AME el pago de IOMA, por lo que se levantó la medida y se normalizó la atención de los médicos ensenadenses por la obra provincial.

“Luego de los trámites bancarios y administrativos se les estará acreditando en sus cuentas. Queda así sin efecto la suspención de la atención a los a afiliados a esa obra social a partir de este momento”, señalaron, por la tarde, en un comunicado.

Entre quienes sigue la desesperación es entre los afiliados al IOMA que pertenencen al Programa Meppes, dirigido a pacientes con enfermedades crónicas y otras de alto impacto sobre la salud, y que está suspendido hace dos semanas en las farmacias por un conflicto entre la industria farmacéutica y la obra social bonaerense.