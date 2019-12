En otros 2 edificios del casco céntrico padecieron por robos

Con inteligencia previa o simplemente presentándose en los edificios y tocando los timbres de diversos departamentos, para saber en cuáles no les responden y entonces elegirlos para dar el golpe.

Son las modalidades más habituales con las que se desenvuelven ladrones especializados en escruches a viviendas en torres de diversos barrios de La Plata.

Pero lo más sorprendente es que pese a que estos ataques vienen reiterándose en los últimos años en territorio platense, de lo cual están al tanto jefes policiales y los propios vecinos que residen en los edificios, continúan manteniendo su vigencia.

EN LA ZONA DE PLAZA YRIGOYEN

El último de estos ataques delictivos en edificios que trascendió fue el registrado el jueves último, en horas del mediodía, en 19 entre 57 y 58, en inmediaciones de la Plaza Yrigoyen.

Según lo informado por uno de los damnificados, “salí de mi departamento del primer piso poco antes de las 12 y al llegar a la puerta de entrada al edificio, observé que había dos hombres”.

La situación, según indicó, no le despertó curiosidad, por cuanto, señaló, “supuse que estaban esperando a alguien del edificio, como ocurre a menudo en otros casos”.

Para su mala suerte, todo lleva a pensar que se tratarían de los dos ladrones que, minutos después, se colaron en esa torre para atacar dos departamentos del primer piso. Entre ellos, el suyo.

El muchacho fue más tarde fue advertido sobre el escruche sufrido “cuando me avisó por teléfono la administradora del edificio”.

Y precisó que el llamado lo recibió a las 12.30, es decir casi una hora después de haberse retirado del lugar.

Consultado acerca de los faltantes que constató en su inmueble, reveló que “me robaron 2.000 pesos, una computadora y una mochila en la que guardaba básicamente documentación personal”.

Seguidamente, indicó que “se buscó rastrear con mi celular a la computadora y el sistema permitió conocer que estaba en plena zona céntrica de capital federal”.

No obstante el disgusto que le generó este episodio de inseguridad, se permitió hacer un comentario teñido de ironía. “Por suerte no tocaron la biblioteca que tengo en el departamento. Se ve que los libros no les interesa”, reflexionó al respecto.

El profesional mencionó, asimismo, que “los ladrones también intentaron meterse en el departamento de un vecino, también del primer piso”.

Pero en esta vivienda no consiguieron consumar el robo. El damnificado que habló con este diario explicó el motivo: “lo que pasa es que mi vecino tiene instalado un sistema de alarma que los hizo desistir de la idea de robar”.

Esta circunstancia le dejó una enseñanza. En tal sentido, adelantó que “voy a hacer instalar una alarma también en mi departamento, que fue la clave para frustrar el robo en el departamento de mi vecino”, indicó.

“Es una situación horrible llegar a tu departamento y encontrarte con la puerta de ingreso destrozada, claramente rota mediante la utilización de una barreta. Y también ver ropa desparramada por el piso, un desorden generalizado y diversos faltantes”.

El joven también consignó que, por el escruche padecido, radicó la denuncia correspondiente en la comisaría quinta.

OTRO ATAQUE

Por otra parte, un episodio de similares características fue el que tuvo lugar en la madrugada del miércoles pasado en un edificio todavía en construcción que se encuentra en 50 entre 25 y 26.

Según lo informado a este diario por una vecina, delincuentes aprovecharon la desolación de las calles que había en esos momentos, para llevar adelante su plan.

Evidenciando haberlo organizado previamente, se presentaron en esa cuadra “en un Fiat Duna Weekend y en una camioneta” de la cual no pudo brindar otras precisiones.

Posteriormente, informó que luego de ingresar al edificio “robaron varias cocinas” que al parecer todavía estaban flamantes y sin uso en los nuevos departamentos.

“Las cargaron en esos vehículos y se las llevaron”, agregó.

Los escruchantes, además, habían preparado “varios aparatos de aire acondicionado” que tenían el mismo destino.

Sin embargo, por alguna razón, tuvieron que desistir de ir a buscarlos y los artefactos quedaron en el hall de entrada del edificio. Estaban dispuestos junto a otras cocinas que también les habría quedado pendiente de carga.

La Policía investiga los atracos pero según consignaron en el vecindario se aguarda por avances que permitan dar con los responsables de los atracos. También con los elementos sustraídos en ambos edificios.

“Para mí la computadora es un elemento indispensable, porque la uso para trabajar y perderla significa también perder material que tengo almacenado ahí”, apuntó el vecino de 19 entre 57 y 58.

En la mayoría de los casos, los escruches en departamentos se concretan en horarios diurnos