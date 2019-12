Los médicos advierten por "irregularidades" y se abre otro frente de conflicto con el IOMA

La relación entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) está atravesando uno de sus peores momentos. Al corte del convenio (en noviembre) y la suspensión de la cobertura médica (que duró 24 horas), se suma ahora un nuevo frente de conflicto entre las partes.



Hoy la agremiación que nuclea a los médicos platenses salió a advertir “que las autoridades del IOMA están promoviendo, a través de su página web, la inscripción de médicos prestadores sin solicitarles el título habilitante, la matriculación y el certificado de ética profesional correspondientes”. De este modo, plantearon desde la AMP “se vulneran, una vez más, las reglas del sistema de salud vigente y se ignoran las acreditaciones mínimas, imprescindibles para asegurarle a los afiliados una atención médica de calidad”.



Según explicaron en un comunicado, la advertencia de las autoridades de la AMP surgió a partir de la publicación, en la página web del Instituto, de una convocatoria a profesionales médicos para acceder a los bonos de facturación de IOMA en forma directa, sin intervención de organizaciones intermedias, con la sola presentación de factura, número de CUIT y fotocopia de CBU.



Sin embargo, desde el IOMA remarcaron que “el link del sistema de bonos está en la web desde hace rato, no se colocó ahora”. Y explicaron que “está para que los médicos puedan entrar desde ahí al acceso de prestadores”.



Por su parte, voceros de la entidad colegiada señalaron que a propósito de esta situación y “en consonancia con lo planteado por la AMP, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 1, envió una carta al presidente de IOMA” en la que solicita que la medida se deje sin efecto “atento a que no se cumplimenta con los requisitos que impone el Decreto Ley N° 5413/58”. En la misiva el Colegio expresa que IOMA ha omitido requerir a los profesionales el correspondiente certificado de matriculación vigente expedido por esa entidad colegiada.



La AMP incluye a más de 4.500 médicos. Destacaron que “como entidad gremial intermedia, que vincula a los médicos con la seguridad social, requiere a cada profesional médico, el título habilitante, la matriculación vigente y el certificado de ética correspondiente toda vez que debe agremiar a un médico. De este modo, corrobora la legitimidad de cada profesional para ejercer la profesión en cada una de las especialidades médicas”, señalaron.



No obstante, en IOMA insistieron en que el acceso para prestadores “estuvo siempre en la web” de la obra social. “Lo que se hizo ahora -aclararon- es avisarle a los médicos que pueden ingresar por ahí al sistema, además de por la página de la Agremiación”.



Como se dijo, este fue un año muy tirante en la relación entre la obra social provincial y la AMP. Tuvo su pico de tensión en noviembre, cuando finalmente se cortó el convenio entre las partes. Por entonces IOMA ejecutó un preaviso de corte del convenio a los profesionales de La Plata por lo cual rige una cláusula que sostiene hasta principios de enero de 2020 las condiciones de atención y prestación de consultas y prácticas.